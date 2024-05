Jóvenes de A Coruña becados por la Fundación Barrié: “Tras una etapa fuera, me gustaría volver a Galicia”

Diez graduados gallegos o vinculados a Galicia cursarán estudios de máster y un undécimo titulado realizará el doctorado en centros académicos e investigadores de todo el mundo gracias al Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero de la Fundación Barrié, que este año alcanza su 35ª convocatoria y cuyas credenciales serán entregadas el próximo 14 de junio en la sede coruñesa de la institución. Once alumnos de sobresaliente en áreas tan dispares como las ciencias sociales, las ciencias de la vida, las ingenierías o las humanidades, que harán la maleta para completar su formación en centros tan prestigiosos como las universidades de Ginebra (Suiza), Edimburgo (Reino Unido) o Delft (Países Bajos), el Imperial College de Londres (Reino Unido) o el Harvard Business School (EEUU).

La mitad de los nuevos becarios nacieron, tienen su residencia, cursan sus estudios o se graduaron ya en A Coruña. Se trata de Miguel López Cuesta, graduado en Ingeniería Informática e Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales en la Universidad Politécnica de Catalunya; José Rama Domínguez, graduado en Lengua y Literatura españolas en la Universidade de Santiago (USC); Pablo Saborido Fernández, graduado en Matemáticas y Física, también en la USC; Eloy Vázquez Fernández, graduado en Ingeniería Mecánica en la Universidade da Coruña (UDC); Lucía González Antón (natural de Santa Cruz de Tenerife, pero residente en A Coruña), graduada en Ingeniería Biomédica en la Universidad Carlos III de Madrid; y el santiagués Luis Sampedro Moix, graduado en Ingeniería Naval y Oceánica en la UDC.

“Es un orgullo y una alegría enorme recibir esta beca tan prestigiosa de la Fundación Barrié, centrada, además, en intentar ayudar a los titulados gallegos”, resalta el coruñés Eloy Vázquez Fernández, de 22 años, graduado en Ingeniería Mecánica por la UDC y que, en la actualidad, cursa un máster en Ingeniería Mecánica “especializada en Biomecánica” en la Universidad de Delft, en Países Bajos. “De cara a mis estudios, y debido al prestigio que tiene esta beca, creo que me puede ser muy beneficiosa, en el sentido de que somos muy pocos los elegidos, y también por el hecho de que hayan visto interés en mi proyecto para financiarlo. Además, desde el punto de vista económico, quieras que no es un alivio, ya que el coste de la vida en Países Bajos es muy superior al de España, por tanto, la beca de la Fundación Barrié me facilita también el poder estar aquí”, reconoce Eloy, recién salido de una de sus clases en la Universidad de Delft.

El coruñés Eloy Vázquez Fernández, junto a un robot de Boston Dynamics, en la Universidad de Delft, en Países Bajos. / Cedida

Ingeniería del deporte

“La Ingeniería Mecánica abarca muchos campos y tiene muchas aplicaciones. En mi caso, me he decantado hacia la Biomecánica desde que la vi aplicada en el Laboratorio de Ingeniería Mecánica de las UDC, donde estudié el grado”, apunta Eloy. “Consiste en la aplicación de la Ingeniería Mecánica, de la Física y de la propia Ingeniería Industrial, en relación con el cuerpo humano. Busca facilitar la vida de las personas, por ejemplo, la recuperación tras una operación, mediante una prótesis, una órtesis… En especial, lo que a mí me interesa más en este momento, desde que llegué a Delft y que estoy descubriendo, es la ‘ingeniería del deporte’, dirigida a mejorar el rendimiento a nivel deportivo. Me gusta el deporte, siempre lo he practicado mucho y este ámbito me está pareciendo muy interesante porque su aplicación aúna una de mis aficiones y mi profesión”, subraya.

Reconoce Eloy que “aún” le “queda mucho por descubrir” para “encontrar aquello a lo que, en realidad”, le gustaría dedicarse toda su vida, aunque estima que va “en la dirección correcta”. “Una vez finalice el máster, es posible que me quede por el extranjero (puede que en Europa, aún no lo tengo muy claro), durante una temporada, no demasiado larga. Formarte y trabajar fuera de España te permite conocer mundo, y a nivel profesional es muy enriquecedor ya que, por desgracia, la tecnología más puntera no está en nuestro país. Hay que moverse para conocer más y poder profesionalizarse con una experiencia mayor. No obstante, en el futuro sí me gustaría volver a España, y a ser posible a Galicia, para desarrollarme profesionalmente ahí”, anticipa.

Pablo Saborido Fernández. / Cedida

Procesamiento del lenguaje natural

“Es un honor que una entidad tan prestigiosa como la Fundación Barrié, además de mi tierra y con valores que comparto mucho, como el apoyo a la educación que acaba repercutiendo en la economía, se haya decantado por mi proyecto para concederme una de sus becas de posgrado”, apunta Pablo Saborido Fernández, de 22 años, natural de A Coruña también aunque residente en Santiago, donde está a punto de finalizar el doble grado de Matemáticas y Física. Pablo destinará la beca de la Fundación Barrié a cursar un máster en Matemática Aplicada en el Imperial College de Londres, con un año de duración. “Es lo que me interesa, sobre todo, el área de Inteligencia Artificial (IA) y, más concretamente, el procesamiento del lenguaje natural”, avanza. “En sí, el máster que realizaré en Londres no es muy específico. El tipo de máster que suele haber en Reino Unido es bastante genérico, en el sentido de que hay muchas opciones para escoger, pero dentro de eso sí te permite especializarte. Hay mucha variedad, desde gente que elige este máster en Matemática Aplicada para hacer cosas relacionadas con la Física, hasta cuestiones más vinculadas con la IA, que es lo que me interesa a mí”, hace hincapié, antes de explicar en qué consiste el “procesamiento del lenguaje natural”.

“El lenguaje en sí es algo que subyace a cualquier cosa que hagamos, desde cuestiones que nos pueden parecer más obvias, como servicios de atención al cliente, en los que un modelo de lenguaje como ChatGPT puede servir de gran ayuda para prestar un servicio más rápido y sencillo a mucha gente. Pero no solo se queda ahí. Incluso en áreas más científicas, o en medicina, y hasta en las matemáticas en sí, se puede llegar a conseguir que este tipo de modelos —sobre todo si se construyen de una forma más holística, teniendo en cuenta las distintas partes del lenguaje (formas de discurso)—, descubran nuevas cosas, que surjan nuevas ideas... Avances no solo a la hora de dar servicios, sino en el propio desarrollo de nuevas técnicas e ideas. Al final, es algo que tiene potencial para influir en un montón de áreas muy distintas”, señala Pablo, quien destaca que “el estudio del lenguaje, incluso de la mano de lingüistas, matemáticos... para conseguir todo eso” le parece “muy interesante”.

Galicia, en el horizonte

“Hice unas prácticas en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) y la medicina en sí me parece el primer ámbito en el que, si hay un gran avance, se pueden aplicar todo ese tipo de cuestiones”, apunta, antes de reconocer que “los primeros años” sí le “gustaría” desarrollar su carrera profesional “fuera de España, sobre todo, para generar contactos, ver cómo se trabaja en otros sitios...”. “Para formarme, al fin y al cabo. Seguramente, haciendo un doctorado después del máster. No obstante, sí pienso en volver a Galicia y, aunque esto ya es mucho más especulativo (porque no sé si me acabará llamando más el entorno privado o la Universidad), sí me gustaría dedicarme más a la parte de investigación y desarrollo”, concluye

