“Si tuviera el talento de Sabina escribiendo letras, le haría una canción al Dépor”

El músico Pancho Varona se sube esta noche al escenario del Playa Club (22.30 horas) a solas con su guitarra dentro de su gira Punto y seguido. Un escenario especial, con la playa de Riazor de fondo, en una ciudad especial para Varona, donde pasó su infancia y adolescencia. “La gente que viene a verme aquí no es público, son cómplices”, explica.

¿Cómo se encuentra?

Muy contento y con ganas de viajar a Galicia. Es el viaje que más me gusta, el de Madrid a Galicia. Es un viaje largo pero hermoso. En cuanto paso Benavente se me empieza a calentar el corazón. Y tocar en A Coruña es tocar en casa. La gente que viene a verme aquí no es público, son cómplices.

Tiene usted una especial predilección por la ciudad, ¿no?

Sí, ahí tengo a mi familia más querida. Es una ciudad muy querida por mí porque la conozco muy bien. He vivido en A Coruña en la época más feliz de mi vida, la niñez. Hay un nexo especial entre la ciudad y la gente de A Coruña y yo.

Tampoco esconde su pasión por el Dépor.

Tengo un amor al equipo. Sigo mucho su actualidad. Sé que están a punto de darnos una alegría, pero no se puede todavía cantar victoria.

¿Para cuándo una canción dedicada al Dépor?

La haría con todo mi amor. Si yo tuviera el talento de Joaquín Sabina escribiendo letras la haría mañana mismo, pero el Señor no me ha llevado por ese camino, me ha llevado por el camino de las músicas.

¿Quiere entrar en el tema de Sabina o está cansado de que le pregunten por ello?

No rehúyo del tema, es normal que la gente me pregunte y que yo hable de ello. Recuerdo con muchísimo cariño todo lo que hemos hecho juntos, esos cuarenta años, esas cien canciones.

Y la gente que va ahora a sus conciertos espera escuchar esas canciones de Sabina.

Yo sé que lo que la gente quiere escuchar es el repertorio sabinero. Y lo canto, pero también otras canciones que hice para otros artistas como Ana Belén, Quique González, Manolo Tena o Luz Casal.

Ha decidido llamar a esta gira, Punto y Seguido. ¿Se encuentra en esa situación?

Ahora estoy pasando un momento pletórico de mi vida, estoy haciendo conciertos que nunca había hecho. Ahora yo soy mi propio jefe, tengo una vida feliz y plena.

Anuncia que esta noche promete no solo música. ¿Qué más promete?

Va a ser un concierto lleno de canciones y de historias. Esta noche promete mucha charla. Yo soy mejor contador de historias que cantante. Me gusta mucho lo que rodea a cada canción, la anécdota y el detalle.

Con una carrera tan larga, ¿cómo selecciona el repertorio?

Yo sé que hay cinco o seis canciones que no puedo dejar de cantar porque si no la gente se enfada y con razón. Son fundamentales, empezando por Peces de ciudad y terminando por La del pirata cojo.

¿Hay alguna canción que no pueda faltar aquí en A Coruña?

Hay una canción que es muy de A Coruña para mí, que es Contigo. Me retrotrae a mi niñez, a mi juventud y adolescencia cuando paseaba por La Torre o la plaza de España, por María Pita y la cuesta de San Agustín.

Tiene algún tema nuevo. ¿Qué tal está siendo el recibimiento?

Muy bien. Desde que me separé de Joaquín decidí seguir componiendo porque tenía un poco abandonada la composición. Ahora estoy volviendo a componer y volviendo a ilusionarme.

Suena a que este divorcio musical igual hasta le vino bien.

(Ríe) El divorcio de Sabina me vino bien en varios sentidos porque me espabiló. Me pegó una especie de colleja y de repente reaccioné. En un pequeño margen por supuesto siento que echo de menos algo a veces. Me dolió su primer concierto sin mí, pero el luto se pasó en 24 horas. Empecé a ilusionarme con mi nueva vida y mis nuevos proyectos.

