O galego saiu á rúa para facer músculo. Un milleiro de alumnos e alumnas de 17 centros de toda a comarca da Coruña, participaron onte no XXIV Correlingua, que levou por lema “Dende aquí até acolá, galego xa!” e contou cun cartel realizado pola ilustradora Xulia Pisón. As persoas participantes percorreron a pe o paseo marítimo, entre a explanada do Palacio dos Deportes e a Torre de Hércules, onde se instalou un escenario no que se desenvolveron actuacións para todas as idades e se entregaron distintos premios. Os colexios foron da cidade e dos concellos de Arteixo, A Laracha, Cambre, Bergondo, Cabana de Bergantiños, Carral, Cerceda e Oleiros. “Hoxe estamos todos aquí por un obxectivo común: amosar o noso compromiso pola lingua galega, un patrimonio de valor incalculable e que debemos coidar con agarimo desde que somos pequenos”, sinalou o concelleiro da Área de Fomento e Promoción da Cidade e responsable da área de Cultura, Gonzalo Castro.

Os colexios toman o paseo para facer máis forte o galego