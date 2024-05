Campistas efímeros junto a la fuente de Cuatro Caminos

La fiebre deportivista y las ganas de celebración, con el ascenso a Segunda en la mano, no tienen límites. El epicentro de los festejos de la afición cuando el Deportivo alcanza el éxito, la fuente de la plaza de Cuatro Caminos, fue tomada de forma efímera ayer por la tarde por uno o más osados aficionados que plantaron en el césped que la rodea una tienda de campaña abierta. No tardaron en circular fotografías con la tienda azul (¡cómo no!) desplegada, pero tampoco tardó en llegar la iniciativa a oídos de la Policía Local, que se desplazó al lugar para invitar a los hinchas a retirarse de los aledaños de la fuente y a pensar en otra forma de celebrar (si al final se consigue) el ascenso del equipo. Cuando llegaron los agentes, los aficionados, quizá advertidos por otros ciudadanos, ya habían recogido los bártulos y se habían marchado del improvisado camping.