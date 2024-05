¿Por qué se desploma el precio del alquiler de bajos para hostelería en A Coruña?

Alquilar un bajo comercial en la ciudad para dedicarlo a uso hostelero se ha vuelto más asumible económicamente en los últimos años, aseguran desde el sector local, pero ello no conlleva la ocupación de los establecimientos. Han bajado los precios en general, y el motivo se encuentra en el cierre progresivo de otros negocios —no solo los de hostelería—, una situación que debilita la actividad comercial.

En la década pasada, apuntan en el ramo, era normal pedir entre 2.000 y 3.000 euros mensuales por un bajo hostelero en las zonas céntricas de a A Coruña, según la ubicación y la superficie del local; hoy son más numerosas en los mismos barrios las ofertas por entre 500 y 1.500 euros. Pero esa rebaja económica no incentiva lo suficiente la puesta en funcionamiento de una nueva cafetería o restaurante.

“La actividad se ha tranquilizado desde la salida de la pandemia, se ha vuelto más sostenible. Hubo un momento de demasiada actividad, ahora se ven muchos bajos vacíos. Si cierran locales y desaparecen tiendas en algunas zonas, los alquileres en la hostelería bajan”, explica Antón Sáez, expresidente de los hosteleros de la Marina y responsable del grupo Bica, con locales en la ciudad.

El hecho de que se inaugure algún local hostelero nuevo en una zona céntrica o de mucho tránsito no es siempre señal de buena salud en el sector. “Una apertura, que las hay, esconde el cierre de siete u ocho bares pequeños que no vuelven a abrir; solo en el centro hay rotación, pero en los barrios periféricos, con negocios de gente mayor... ahí se acaba todo cuando cierras. Ahora se da más el caso de coger un local montado por el que pagas algo más en el alquiler pero no necesitas hacer casi reforma”, expone Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de A Coruña.

“Si se ven tantos bajos vacíos, los dueños no pueden subir el precio si quieren volver a tenerlos alquilados”, argumentan desde Rúa Inmobiliaria. “El comercio está muerto en algunas zonas de la ciudad. ¿Quién se va a animar a abrir un bar si lo normal es que quien lo haga tenga que cerrar al poco tiempo? Hace mucho los locales se ofertaban por 3.000 euros al mes, ahora te los tiran a la cara por 200 euros en Os Mallos y Os Castros, donde los hay cerrados a punta pala y algunos no tienen salida de humos”.

Un ejemplo. En febrero de 2023 abrió un establecimiento hostelero de 270 metros cuadrados en Pescadería, y a finales de año colgó el cartel de traspaso. Se oferta ahora en un portal inmobiliario de internet por 1.200 euros mensuales. Y ese precio, auguran los profesionales, puede bajar si alguien coge el local. Por el mismo precio, y equipado, ha reabierto un bar en San Roque, y tras una rebaja superior al 40% (de 1.400 a 800 euros) lo ha hecho otro en la zona del Fórum Metropolitano. Una búsqueda en la misma fuente permite encontrar bajos sin uso ocupados hace más o menos tiempo por la hostelería a algo menos de 500 euros en la calle Socorro y en A Cubela, a cerca de 1.000 en Cuatro Caminos y Novo Mesoiro, y ya a más de 2.000 euros en Durán Loriga y Panaderas.

“Salvo en locales que manejan los cinco empresarios grandes que hay en la ciudad, en el resto han bajado los precios de alquiler. Yo lo atribuyo a que hay mucho local comercial vacío y a que han cambiado las formas de gestionar un local y los perfiles de sus responsables”, señala Mirko Sanhueza, agente en Urbeko Inmobiliaria. Explica que “por un lado hay locales que no están abiertos todo el día o que ofrecen un tipo de hostelería que funciona por franjas horarias” y advierte que los emprendedores en el sector “responden más a un perfil de chico o chica sola o una pareja con ayudas de amigos los fines de semana que no tiene que invertir tanto en personal”.

Bajos parados

El cierre de establecimientos comerciales no es una situación ajena al Gobierno local, que en el mandato pasado puso en marcha, tras un acuerdo con Marea Atlántica (ahora fuera de la Corporación), el programa Mover os baixos. La iniciativa proponía crear un banco municipal de bajos comerciales en alquiler con garantías, una convocatoria de subvenciones para pymes, micropymes, autónomos y entidades de economía social; y la compra de locales por parte do Concello a través de un proceso de concurrencia pública para aumentar el parque municipal y poner esos espacios al servicio de las necesidades de la ciudad. Este fue el único eje que se puso en funcionamiento, pero el interés fue mínimo, ya que solo el propietario de un bajo presentó oferta al Ayuntamiento.

Por su parte, la Asociación de Emprendedores de Galicia (Ascega) presentó hace un año un informe enfocado en los cinco distritos postales más céntricos de la ciudad que contabilizaba 2.336 locales vacíos, uno de cada tres, de los que algo más de 300 se ofrecían en alquiler. Monte Alto-Zalaeta era la zona con más establecimientos libres, con precios medios de alquiler de 958 euros.

