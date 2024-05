“Estudiar Galicia a través de su filatelia es todo un mundo, es la más rica de España”

José Luis Rey Barreiro, presidente de la Sociedad Filatélica de A Coruña, se pone al frente de la presidencia de la Federación Galega de Sociedades Filatélicas (Fegasofi) tras su reciente nombramiento. Asume su cargo con el objetivo de abrir las puertas a instituciones y administraciones para poner en valor la filatelia gallega y cuidarla. “Hay colecciones buenísimas de Galicia que se han perdido”, lamenta.

Asume la presidencia de la Federación Galega de Sociedades Filatélicas. ¿En qué situación se encuentra la entidad?

Engloba todas las sociedades filatélicas que hay en Galicia, que en este momento son trece, de las cuales hay cinco que son las más potentes y otras que hacen a lo mejor una exposición al año o alguna cosa más. Pero hoy en día la Federación Gallega quizás sea la federación de España que tiene más actividad filatélica. Si coges cualquier revista de filatelia, normalmente en las actividades por mes las más numerosas son las gallegas.

¿Qué tipo de actividades lleva a cabo?

Exposiciones, conferencias, se emiten sellos, matasellos para cualquier tipo de ocasión... Hay muchas cosas, no solo colecciones.

¿Y hay demanda?

Hay respuesta porque son cosas un poco especiales. Sigue habiendo coleccionistas, pero han bajado quizás por el elevado precio de los sellos. Coleccionar en España suelen ser unos 200 euros al año y eso para un niño que empieza es mucho. Sí hay mucha gente que colecciona cosas concretas, como una especie de estudio. Tener una colección filatélica es como escribir un libro. Es lo que tú escribes pero ilustrado con sellos en vez de con imágenes. Cada coleccionista crea su libro sobre un tema que le apasiona.

¿Y hay mucha gente que se dedica a este tipo de coleccionismo en Galicia?

A nivel gallego puede haber unos 1.500 coleccionistas de las sociedades filatélicas. Y habrá mucha gente que coleccione pero que no esté dentro de una sociedad.

¿Es caro hacer una colección?

No es tan caro, es tiempo. Hoy en día ha cambiado todo mucho. Antes, para comprar sellos, ibas a tiendas de sellos y en Galicia deben quedar una o dos. Pero ahora tenemos la facilidad de las ventas por internet. Yo creo que el error que hubo en su momento era la gente que coleccionaba como inversión. Coleccionar es una pasión, no una inversión. Nosotros siempre decimos a la gente que lo fundamental cuando se nos da una colección de su padre es que tiene que pensar en cómo disfrutó él, cuánto tiempo dedicó, cómo se divirtió y a cuánta gente conoció haciendo su colección.

¿Cómo comenzó usted su colección?

Yo empecé con 11 años, cuando mi madrina me regaló una pequeña colección, esa fue mi base. Empecé a coleccionar sellos y después me especialicé en historia postal, con cartas, matasellos...

¿Cuántas cartas acumula?

Entre 3.000 y 4.000. Yo hago correo real, el que sale de las casas reales. La carta más antigua que tengo es de los Reyes Católicos. De ahí hacia ahora, todo lo que tú quieras. Pero hay gente que se dedica a la prefilatelia, con colecciones de cartas que nos llevaban sello del siglo XVII, XVIII y hay colecciones maravillosas. Además, Galicia postalmente es la región más rica de España.

¿Y a qué se debe?

Porque tenemos muchas poblaciones pequeñitas, que tenían su cuño, su marca especial. Estudiar Galicia a través de su filatelia es todo un mundo.

¿Y qué símbolos tienen las colecciones de sellos gallegos?

Galicia tiene muchísimo simbolismo. Monasterios, catedrales, faros, el Camino de Santiago, las vieiras, todo lo relacionado con la pesca, gaitas, trajes regionales... La filatelia gallega es la más rica de España.

Seguro que habrá también muchas rarezas.

Hay de todo. Pero el coleccionista gallego tira por la cultura gallega y su gastronomía. Un tema gallego que es muy recurrente y que hace bastante gente es colecciones dedicadas al vino.

Hoy en día si alguien va a Correos le ponen una etiqueta en la carta. ¿Se está perdiendo el sello?

Los sellos circulan gracias a alguien que le gustan, pero el común de los mortales va a ponerle la pegatina. Pero si tú pides sellos, te ponen sellos. Correos hace cosas muy buenas, pero debería potenciar más la filatelia, que la ha dejado un poco de lado.

Correos puede implicarse más en el fomento de la filatelia. ¿Y la Administración?

Yo quisiera abrir la Federación a todas las instituciones para poder hacer cosas, hay muchas posibilidades. Para difundir la filatelia hace falta tener el apoyo de instituciones. Podrían apoyar a los coleccionistas económicamente para poder exponer fuera las colecciones, que realmente son un patrimonio cultural gallego. La gente no puede pagar las inscripciones, que es lo más caro. Hay mucho coleccionista a nivel nacional que es gallego, pero a veces se quedan cortados porque no pueden asumir los costes Si tú mandas una colección a Tailandia estás representando a Galicia. Incluso dentro de la Xunta, lo mejor sería llegar a acuerdos con coleccionistas para que las colecciones quedasen en el archivo de la Xunta y no se pierdan. Hay colecciones buenísimas de Galicia que se han perdido.

