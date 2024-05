El rincón kurdo de A Gaiteira

En el café Mezo huele a té. El mismo con el que Aynur y Omer Seven acompañan un copioso desayuno y el mismo que ofrecen antes de que empiece la entrevista. También colocan un tercer tenedor junto a los suyos, para que quien les acompaña se sienta libre de unirse al festín. “El kurdo es uno de los pueblos más hospitalarios que hay. Cuando viene alguien a casa, se le invita a comer, se le invita a dormir, y a lo que le haga falta. En las aldeas kurdas no suele haber hoteles, pero cualquier vecino te llevará a su casa”, cuenta Omer Seven. Lleva cerca de dos décadas lejos de casa, pero no ha perdido ni un ápice de apego por sus raíces.

Más aún desde que generó su propio rinconcito kurdo en A Gaiteira, que ahora ya es doble: al kebap Mezopotamya, uno de los mejor valorados de A Coruña, que Omer levantó con mucho esfuerzo tras “ir cogiendo buenas ideas” en los años que trabajó en los negocios de otros propietarios, y, en la misma calle, el Mezo Café, que puso en marcha gracias a la buena mano de su mujer, Aynur, con la repostería típica del Kurdistán. “Kebaps hay muchos en todas partes, pero creo que de repostería típica, más elaborada, somos los únicos”, presume.

En el Mezo Café hay tarta lotus, galletas, tarta de manzana y bizcocho, que conviven en el mostrador con los tradicionales baklavas, elaborados con pistacho, sirope y cacao; el kadaif, similar al cabello de ángel o el simit, una especie de pan compuesto por mantequilla, leche y semillas de sésamo. En la mesa del desayuno el queso es el rey, junto a las aceitunas negras o verdes, la miel y la mermelada, o la tortilla a base de tomate. El té kurdo lo acompaña todo. “Aunque ahora, después de tantos años, también tomamos café”, confiesan. En sus vitrinas, añaden el toque de color a la oferta las populares delicias turcas, aunque los Seven, orgullosos hijos del Kurdistán, reivindican la idiosincrasia propia de su gastronomía.

“Turquía es un sitio un poco perverso, digamos, y asimiló parte de nuestros platos. Hay muchas cosas que la gente piensa que son turcas, pero son propiamente kurdas: el baklava es 100% comida kurda, el kebap igual, nació en una ciudad en la que la población era kurda. Cuando reclamamos que esto es nuestro, no es que queramos robarles las tradiciones, sino reivindicar que nacieron de nuestras ciudades”, explica Omer.

El pueblo kurdo se considera una minoría étnica, pero de minoría, estrictamente, tienen poco: entre 36 y 45 millones de personas disgregadas en cuatro estados —Siria, Iraq, Irán y Turquía— que reclaman, desde hace 100 años, un estado propio en Oriente Medio. Pese a su dispersión geográfica, comparten un elemento fundamental en su identidad: el orgullo por sus raíces. Esas que Aynut y Omer, que encontraron tranquilidad y seguridad muchos kilómetros lejos de casa, se esfuerzan en transmitir a sus hijas, que ya son también gallegas.

Desde 2005 en A Coruña

Su periplo previo, admiten, no fue un camino de rosas. “La inestabilidad política me llevó a dar el paso de irme. Llegué refugiado en 2005, y, tras eso, ya se sabe, tema de papeleo, buscar trabajo sin saber el idioma, aprender de cero todo. Te llevas muchos golpes. Ahora estamos bien, gracias a Dios”, sonríe Omer. Aynut asiente. A miles de kilómetros, siguen pendientes de la situación en Oriente Medio, estos últimos meses, acapara atención mediática. Y no por buenas razones. “Hacer una nueva vida aquí, salir del país, no fue por capricho. Soy un defensor de los derechos humanos. Me entristecen las guerras, no solo en Kurdistán, también en Gaza, por ejemplo”, cuenta.

El Mezocafé levantó la verja a principios de este año, y ya es un punto imprescindible para sus habituales. El Mezopotamya lo hizo en 2013, y desde entonces no ha dejado de acaparar reseñas positivas en Google. Ellos tienen claro por qué: “La carne es casera, fresca, la hacemos a diario. Las patatas igual, no son congeladas, el pan y la salsa de yogur, también”, confiesan desde A Gaiteira, donde el Kurdistán se ha ganado su propio rincón.

