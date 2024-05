Los niños de Monte Alto bailan por Luísa Villalta

Los niños y niñas de la Escuela Infantil de Monte Alto se han adelantado a la fecha oficial y ya han brindado su propio homenaje a Luísa Villalta, autora reconocida este año por el Día das Letras Galegas. Lo han hecho bailando al ritmo musicado de sus poemas frente a la Torre de Hércules, personaje principal de algunos de los versos de la poetisa coruñesa.

Una tradición que la escuela inició hace 12 años, cuando el homenajeado en la festividad era Roberto Vidal Bolaño. Desde entonces, cada uno de los reconocidos en la fecha tiene su propia canción, compuesta por el músico Félix Arias, que toma como referencia algunos versos de cada escritor o escritora laureado.

En esta ocasión, a la letra compuesta por Arias se sumó Luca Capobianco al violín; un instrumento que no podía faltar en un homenaje musical, ya que era el mismo en el que Villalta tocó en vida. La letra de la canción no podía tener, en esta ocasión, otros protagonistas: el viento, el mar, la torre y la ciudad. Los niños de Monte Alto pudieron acercarse más a la particular visión de A Coruña que la autora dejó impresa en sus poemas, acompañando con bailes y medusas de papel a los intérpretes de la pieza. Cada canción lleva aparejada su propia unidad didáctica sobre el autor y su obra, y, en este caso, además, una segunda canción que Félix Arias compuso a partir de los versos de la artista, Zarabanda, que presentará próximamente.