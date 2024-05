“En un paro de larga duración se genera aislamiento: hay que socializar para encontrar empleo”

La ciudad está en máximos de empleo y los empresarios de varios sectores protestan porque no encuentran personal, pero más de 6.800 coruñeses están en paro desde hace más de un año. Suponen el 52% de los desempleados de la ciudad, y expertos, sindicatos y Cámara de Comercio coinciden en que en general son personas con poca cualificación, o gente de más de 45 años, entre ellos muchas mujeres, que intentan reincorporarse al mundo laboral. El experto en empleo Mario López Guerrero, profesor de la Escola Universitaria de Relacións Laborais de la Universidade da Coruña (UDC) y director de la revista Veinte de Recursos Humanos, enumera entre las claves para salir del paro de larga duración mantener los contactos sociales, hacerse visible en redes y formarse en competencias digitales.

¿El del desempleo crónico es un problema de falta de formación?

Hay muchas veces desactualización, que puede ser técnica, de herramientas o procesos, o de habilidades más de trabajo en equipo o comunicación. Y hay distancia entre lo que se busca y lo que pueden ofrecer el trabajador en competencias tecnológicas y digitales, como saber buscar y analizar información en internet. Muchas veces tenemos dominio de Word o procesadores de textos, pero no de herramientas más analíticas como Excel. O de entornos como el de Google, más colaborativos, para trabajar varias personas en el mismo documento. Hay que manejar no solo el Whatsapp.

¿Para trabajos de oficina?

No, hoy en día la revolución digital llega a todos los sectores y todas las partes de la empresa. En comercio, en producto fresco, cada vez necesitan más tener herramientas digitales. O los repartidores. En el mundo de logística y venta online cada vez se están buscando más [trabajadores], en oficina, almacén, conductores. Y a todos se les exige competencia digital. Es algo indispensable.

¿Qué más es importante para volver al mercado tras un paro largo?

Cuando uno lleva tiempo sin trabajar surgen sentimientos de culpa, frustración, incertidumbre, tristeza, aislamiento, y no todo lo que conseguimos depende de nuestro desempeño, hay más circunstancias. Son elementos que hay que combatir. No solo me debo formar digitalmente, sino saber lo que me está pasando.

Menciona el aislamiento.

El no valer, no encontrar trabajo, nos va deprimiendo, y esa tristeza nos lleva al aislamiento. Pero hay que recuperar la red social. Los contactos siguen siendo la primera forma de encontrar trabajo, y tenemos que socializar para que nos puedan dar una oportunidad. Es lo que están haciendo mucho las lanzaderas de empleo, en las que, frente a los tradicionales talleres, un grupo de personas organizan un proyecto en común. Al conocer más gente te pueden ofrecer oportunidades, y la socialización evita el aislamiento.

Para evitar que la persona caiga en un círculo vicioso.

Es una espiral. Muchas veces se intenta la metralleta, postular a todo lo que salga. Pero así recibes más noes, y es contraproducente: te desanima más que intentar dirigir la búsqueda. La clave de la búsqueda de empleo es tener una estrategia, objetivos, calendario, agenda de contactos. Es un trabajo más.

¿Cómo planificar la estrategia?

Hay que dividir la red social entre operativa y estratégica. La primera es de dónde puedo sacar información: entidades, servicio de empleo, fundaciones, gente que esté en mi misma situación. Luego está la red estratégica, personas que me puedan ofrecer una oportunidad. Pero esto requiere tiempo. Yo tengo que ir gestionando la relación con personas, comunicándome, ganando confianza, y con el tiempo pueden surgir las oportunidades, no van a salir ya.

¿Cómo pedir trabajo?

Si es a negocios pequeños, donde trabaja poca gente, normalmente no van a estar en internet, hay que conocerlos directamente. Si es una empresa más grande, posiblemente estará en portales de empleo, y tendré que tener un perfil en ellos. Y empresas de más de cincuenta trabajadores probablemente tengan en la web una pestaña para subir un currículum, y estén en Linkedin.

¿Cómo organizar la estrategia para buscar trabajo tras años sin él?

Cada vez hay más eventos, de la Universidade, la Cámara de Comercio, organizaciones profesionales, no solo ferias de empleo, en los que puedes contactar con gente. En redes, la que más se emplea es Linkedin, pero en WhatsApp hay comunidades y grupos de profesionales. Puedes compartir tus hitos, lo que has conseguido. Estar en redes significa poner en valor lo que hacemos, y eso nos va a dar una imagen, una visibilidad, mayor. Para encontrar empleo hay que tener talento y estar visible. Si estoy visible, por poco talento que tenga, voy a tener alguna posibilidad. Y si demuestro mi talento, en un blog, o comentarios en una red social, mayores posibilidades.

¿Hay prejuicio en las empresas hacia los parados de larga duración?

No de forma general. Recursos humanos cada vez se va profesionalizando más y esos sesgos van desapareciendo. Sí que muchas veces las empresas ven la formación más como un gasto que como una inversión. El talento sénior tiene mucho que ofrecer, y hay que ponerlo en valor. Cada vez hay más ayudas a las empresas para este tipo de contratación, pero quizás hay que sensibilizar desde la sociedad. El paro de larga duración es un problema, y sobre todo a partir de 55 años. Hay empresas que prefieren contratar a alguien y formarles en su propio método, que no venga con otra forma de hacer las cosas, pero estas diferencias a lo mejor son un beneficio para nuestra empresa.

¿Hay sectores en los que uno puede entrar más fácilmente?

Hay un sector en el que se necesita mucha gente y no entiende de edades, el de personal técnico: electricista, carpintería, soldador... Cada vez hacen falta más y es donde menos se ven esos sesgos.