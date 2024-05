Los mariscadores de O Burgo vuelven a cortar el tráfico para reclamar la continuidad de las ayudas

Los mariscadores de la ría do Burgo vuelven a movilizarse este jueves y anuncian cortes de tráfico a las 08.30 horas en A Pasaxe. Reclaman la continuidad de las ayudas económicas por el cese de actividad, ya que tras el cese del dragado dejarán de recibirlas sin que se haya regenerado el estuario, según alertan. El colectivo pide a Gobierno y Xunta negociar una solución mientras no puedan faenar en O Burgo. Los miembros de la cofradía coruñesa alertan de que no van a poder trabajar en un período de hasta dos años. La protesta de este jueves saldrá del edificio Copigal, situado en A Pasaxe, y provocará cortes de tráfico a partir de las 08.30 horas.

Iago López