El anterior rector, aún pendiente de la ciencia

Dejar la docencia y la investigación no tiene por qué implicar el abandono del interés por la ciencia. Así lo demostró ayer el hasta hace poco rector de la Universidade da Coruña, Julio Abalde, que es catedrático de Microbiología en la Facultad de Ciencias, pero que, tras finalizar su segundo mandato en el rectorado, pasó a la actividad política. Eso no fue obstáculo para que ayer participase en una de las actividades divulgativas del ciclo Pint of Science, en las que se abordan cuestiones de tipo científico a cargo de un especialista mientras se disfruta de una consumición en un local de hostelería. Y es que para aprender siempre hay que buscar tiempo.