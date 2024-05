Cidade Villalta, o rueiro en verso

O meu nome é o da Cidade Alta/nacido onde a luz e o mar se están orixinando/mutuamente/nacín enfrente de min mesma/cando a Pescadería era un leito de sereas... A poeta coruñesa Luísa Villalta deixounos hai 20 anos, pero a cidade que experimentaron os seus ollos ficou inmortal, para sempre, nos seus versos. A Coruña é hoxe visitable dende o prisma da creadora, empregando como mapa os seus poemarios máis eloxiados: Papagaio e En concreto. Neles, espazos emblemáticos da cidade, como a Torre de Hércules, María Pita ou o barrio do Papagaio mestúranse neste rueiro en verso coas periferias urbanas e os barrios máis alonxados do centro. A Cidade Alta, alcume da Coruña nas súas liñas, fica convertida en Cidade Villalta.

Un caligrama que marca as horas A praza do Obelisco é obxecto dun poema visual, no que os versos se dispoñen de xeito que conforman a figura do reloxo que a coroa. “A túa estatura/estaba inscrita no proxecto de cidade compacta/os edificios medran cada día/faltan por agromar aínda/os máis altos de todos”. O pedestal do reloxo, que dá nome e símbolo e á praza e a súa trasfega habitual, centran os versos finais: “Por aquí pasan decote/os viandantes pontuais/mostrando a orgullosa hora/de candanseu obelisco interior”

O Día das Letras Galegas, adicado este ano á escritora e violinista coruñesa, é un bo momento para calzar os zapatos de Luísa Villalta e desandar o camiño que ela percorreu hai máis de vinte anos. A presidenta da AC Ergueitas, María Casar, farao hoxe, como guía do roteiro Luísa Villalta, límite exterior, no que, da man da Asociación de Escritoras en Lingua Galega, percorrerá os lugares da Cidade Villalta que quedou trazada nos versos. Partirá ás 17.00 da estatua de Emilia Pardo Bazán dos Xardíns de Méndez Núñez, un dos puntos máis recoñecibles da xeografía poética da autora, onde ela mesma xogou de nena: A colosal condesa Marineda/ axexante entre a vexetación teatral/anotaba con lápis de pedra/os meus experimentos de raiva/na taboleta hipócrita da súa clase social, facía constar a poeta.

María Pita, vontade popular “pendente de tramitación” Villalta, moi comprometida, deixa lugar nos versos á sátira política, personificada no Pazo Municipal de María Pita: “A praza granduxada polos nenos xoga, espera e garda/un recanto de sombra alquitarada de vontade popular [...] Os nenos saben que no interior do Concello/as escadas son excesivamente altas para a idade da xente/que as paredes cheiran igual que billetes mexados [...] cando o reloxio dé as últimas doce do día/os acordos vitais ficarán coma sempre/pendentes de tramitación”

“Luísa Villalta era, sobre todo, unha persoa organizada, perfeccionista, meticulosa. Vese nos seus poemarios, aí está toda a cidade coma un engranaxe, con todas esas pezas que ela quixo poñer”, conta María Casar, que elaborou o roteiro hai xa máis de dez anos, en colaboración coa familia e as persoas que quixeron e coñeceron á poeta, como os seus pais, Rafael e María, a súa irmá, Susana, ou amigos próximos como Pancho Pillado ou Xosé Manuel Beiras, que algunha vez acompañou co piano a Villalta, violinista profesional.

Agora, co gallo das Letras, Casar recuperou aquel plano para volver percorrer os lugares Villalta, que tamén están abertos a camiños alternativos. “Deseñei un roteiro con tres partes: o roteiro central, nos lugares máis emblemáticos da cidade, o percorrido interno e outro periférico polos barrios: Os Castros, As Moas, Monelos, A Gaiteira, Os Mallos e Agrela. Tamén había un percorrido marítimo, en barco dende O Portiño ata pasada a Torre, por esas rochas e illotes dos que fala nos poemas. Era moito máis ambicioso”, conta Casar.

Santo Antón, a derradeira fuxida cara o mar No poemario ‘En concreto’, o castelo de Santo Antón aparece retratado como a ‘Torre das Ánimas’, “un illó no que batían os desaparecidos cando miraban cara atrás/na derradeira fuxida da Cidade/polo mar fóra cara o descoñecido sen fin”. Na poesía de Villalta, non só marchan as persoas, tamén a propia cidade ao ser o castelo o seu brazo metido no mar e, por tanto, no horizonte, “cando sen mirar atrás ela fuxe de si mesma/sobre o espello do mar, cara o descoñecido tamén”

A obra da homeaxeada, dende logo, préstase a tales ambicións. Se as arquitecturas, o urbanismo e a identidade visual de cada punto compoñen esa cidade que habitou Villalta, non o fai menos un dos seus elementos máis propios: o vento, figura retórica fundamental da coruñesa cando fala da Coruña, a través de varias composicións que remiten a outro punto: a Rosa dos Ventos aos pés da Torre. Norte escuro, vento seguro, ao vento soán, nen a man e vente ventiño mareiro, vente noso compañeiro.

O roteiro non só se detén nos lugares da súa creación artística, tamén nos da súa vida, como ese Méndez Núñez da infancia ou o malogrado asilo de anciáns de Adelaida Muro, xoia da arquitectura coruñesa desaparecida por mor da especulación. “Cando derrubaron o edificio, houbera unha grande contestación cidadá. Aí estaba Luísa Villalta, nas protestas. No poemario, forma parte do imaxinario que ela recupera”, continúa María Casar. Declarado o máis vello de todos os vellos/o asilo sen asilo/está a ponto de fechar xa a boca para sempre/a todas as preguntas interiores, adiantaba Villalta sobre o final da estrutura, que gardaba “o triste destino da nosa infancia”.

Os Xardíns, porta do mar e da infancia Luísa Villata percorre con palabras os espazos de Méndez Núñez nos que xogou de nena, na altura, aínda abertos ao mar: “Tamén a detención dos pés ante a porta aberta/da xenerosa e ferruxenta imposibilidade/esa única porta ao mar/aparentemente suicida”. A poeta remata cunha advertencia que retrotrae á súa infancia: “E falo tamén dos xardíns que organizan estratexias/para que a nena que aínda teño de chegar a ser/desconfíe dos lugares abertos/que non teñan saída”

A localización na que Villalta empregou máis tinta, porén, foxe dos puntos quentes das visitas turísticas. Un barrio que onte foi un bordel vivo, O Papagaio, ao que a autora adica un poemario homónimo. Se En concreto é unha homenaxe á “cidade tatuada na pétrea pel do mar”, Papagaio deixa á vista as súas miserias. Subía o verán as escadas entre as pernas abertas da Cidade. O trolebús asmático agatuñaba a encosta de Panadeiras/até trousar algún vello solteiro, putañeiro sen tasa,/fronte á Farmacia, no Campo da Leña/O ceu, marco azul para o perdón, ascendía baixo palio/como un ditador santificado nos seus crimes/o empedrado da rúa do Hospital/ desde o mar Orzán, orixe da escuma ou seme vital/cara ao carmín proibido do sexo das señoritas. Unha das súas obras máis aclamadas, na que a coruñesa fai analoxías descarnadas entre a violencia urbanística que canibaliza as cidades e a que fai o propio co corpo das prostitutas, que un día foron as súas máis distinguibles inquilinas. Para elas gardou uns sentidos versos de denuncia. “Puta é tan só un destino final que acaba axiña… unha alma que se estira dolorosamente para facer son e esperta brutalmente no meio da anestesia da vida”.

O compromiso foi parte intrínseca do carácter da escritora: coas súas conxéneres, coa súa clase, co seu oficio e tamén coa súa cidade. “Aí está ese baixar ao encontro da poeta con nós, cos cidadáns que habitan a cidade, no recuperar dos lugares que xa non están para a memoria. Era traballadora, concienzuda, dedicada como docente e como escritora. Buscaba o matiz perfecto e non daba nada por rematado ata que xulgaba que estaba perfecto”, conclúe Casar. Outros lugares, como o cemiterio de Santo Amaro, onde repousan os restos da escritora, a estación de San Cristóbal, ou a Porta de Ares, teñen o seu sitio no roteiro e na Cidade Villalta.