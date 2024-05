El metro cuadrado de vivienda antigua en A Coruña ya rebasa los 2.000 euros y el de la nueva roza los 2.500

El precio de los pisos coruñeses sigue sin encontrar techo. En el conjunto de 2023, de acuerdo con datos de las tasaciones del Ministerio de Vivienda, el metro cuadrado alcanzó los 2.012 euros, algo que no ocurría, en la media de un año completo, desde 2010. El precio del metro de los pisos de más de cinco años de antigüedad quedó en 2.007 euros, también la cifra más alta desde hace trece años, y en las viviendas más recientes se llegó sobrepasar los 2.500, si bien el promedio de los cuatro trimestres queda en unos 2.438 euros. Una cifra más moderada, pero aún así, la más alta desde que el Ministerio empezó a dar datos, en 2010: en aquel año el metro de viviendas nuevas o seminuevas estaba en 2.139 euros. Las inmobiliarias de la ciudad coinciden en que la subida está por encima de las posibilidades del ciudadano común, y esperan que se frene.

Desde Será por Casas creen que 2024 será “el último año de subida”, y que hacia el final del ejercicio los precios “tenderán a estabilizarse”, y posiblemente a bajar. Actualmente, señalan, la vivienda “inalcanzables para muchos bolsillos”, y los pisos que salen al mercado de nueva construcción tienen “un precio mucho más elevado que los 2.500 euros por metro cuadrado” con los que el Ministerio tasa los inmuebles de menos de cinco años. Y, si la obra nueva ya “sale disparada” al mercado, la demanda se concentra en la de segunda mano, que también se revaloriza.

El profesional del sector Mirko Sanhueza, de Urbeko Inmobiliaria, también liga el alza de precios al encarecimiento de la obra nueva, que “arrastra” al conjunto del mercado y está vinculado a que “hay poca construcción”. “Si se está vendiendo un piso nuevo por 400.000 euros y tengo uno con características similares con 20 años, no lo voy a vender a 150.000, me voy a 280.000”, pone como ejemplo. Pero también cree que se van a “reajustar los precios” debido a las promociones de San Pedro de Visma, una zona ahora en proceso de urbanización en la que el planeamiento permite construir unos 3.500 pisos.

Aunque las obras de los primeros edificios todavía no han empezado, indica Sanhueza, el resto de promociones “van a tener que competir con Visma, que es una zona muy atractiva”, y hay compradores que “van a esperar” a que esté completada. Aunque advierte de que no va a ser barata: un piso nuevo en la zona que no sea de protección y que ronde los 90 o 100 metros, calcula, “va a andar en los 300.000 y pico euros, como mínimo”.

Otras inmobiliarias de la ciudad no lo ven tan claro. Desde Rua Inmobiliaria consideran que Visma no tendrá efecto en el mercado en 2024, pues es todavía un proyecto “a largo plazo” y todavía pasarán años antes de que se vean las primeras viviendas construidas. “La gente no va a estar esperando”, señalan desde la oficina coruñesa, que indica que “no nos atrevemos a hacer un pronóstico” sobre la tendencia futura del mercado, pues ya pensaron que los precios iban a haberse estabilizado a estas alturas y siguieron subiendo.

Pero sí que defienden que los pisos “tienen que bajar porque no dan los números: los sueldos no dan para pagar los precios”. Aunque afirman que las medias suben por promociones de lujo, “barato hoy no hay nada: hasta hace poco nos entraba algún quinto sin ascensor por 70.000 euros, pero ahora se va como mínimo a 95.000 o 100.000, incluyendo cosas para reformar: tiene que bajar”. Los precios han crecido por encima de las posibilidades también en alquiler, y, en este mercado, indican desde Rua Inmobiliaria, están produciéndose casos de subarriendo.

En Será por Casas tampoco consideran que San Pedro de Visma vaya a moderar los precios en conjunto, pues indican que hay “diferentes perfiles de compradores” y que los que van a adquirir viviendas en esta nueva promoción no son los mismos que están en el mercado de segunda mano, sino el perfil más pudiente que está invirtiendo en obra nueva, “inalcanzable para muchos bolsillos”. Este tipo de compradores, explican desde la inmobiliaria, “a lo mejor le conviene esperar” los años que tarden en concretarse las promociones, y aprovechar el tiempo para ahorrar y depender menos del crédito.

Vuelta a precios de la crisis

El Ministerio de Vivienda ofrece datos de tasaciones desde 2005, si bien hasta 2010 no empezó a dar por separado las cifras de viviendas de más y menos de cinco años. La serie muestra que los precios actuales siguen por debajo de los del pico de la burbuja: el metro cuadrado, que en 2005 estaba algo por debajo de los 1.800 euros, llegó a un máximo de 2.275 en 2008, antes de entrar en una tendencia de descenso. En 2014 se llegó a 1.534, la cifra más baja. Un piso de 75 metros costaría unos 115.000 euros por aquel entonces: ahora superaría los 150.000.

Pese a que los precios están volviendo a los niveles anteriores a la crisis inmobiliaria, Mirko Sanhueza explica que no se está dando la “acción con la que empezó la burbuja”: compradores que adquirían un piso sobre plano y luego lo revendían aprovechándose del aumento generalizado de precios, incluso antes de que estuviese terminado. Esto “ya no existe”, indica, y las promotoras introducen cláusulas para evitarlo. “Antiguamente te dejaban vender el contrato a terceros, comprabas por 80.000 y vendías por 95.000”, recuerda el agente inmobiliario, que añade que en las circunstancias actuales tampoco resulta muy económico comprar un piso para luego revenderlo a menos que el inversor encuentre “un chollo”. “Si vas a comprar a precio de mercado, lo más probable es que no ganes absolutamente nada” una vez que se tengan en cuenta los impuestos, argumenta.

