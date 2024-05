“Procesamos en tiempo real la información de las tiendas de Inditex de todo el mundo”

La coruñesa Olaia Vázquez se licenció en Ingeniería Informática por la Universidade da Coruña (UDC), y, tras especializarse en estadística y pasar por varias compañías y el equipo de investigación en informática del actual Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), entró en Inditex, donde dirige el área de Datos Global. El Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia (Cpeig) le ha concedido este año el premio a la Trayectoria Profesional, que le entregará en una gala el 21 de junio en Santiago.

El galardón le reconoce su carrera como informática, pero ¿por qué se decidió a dedicarse profesionalmente a esto?

Me gustaban muchísimo las matemáticas aplicadas, los números y resolver problemas, pero no me veía como profesora. En aquel momento la informática no estaba tan extendida como ahora, ni era una de las salidas en las que primero pensábamos. Pero tuve la oportunidad de conocer a algunas personas que estaban estudiaban la carrera o trabajaban de eso. Vi una carrera que podía tener mucho que ver con las matemáticas pero también con entender problemas y el funcionamiento de las cosas.

Se diplomó en Estadística en Ciencias de la Salud y trabajó dentro de este sector. ¿Cómo fueron sus primeros pasos profesionales?

Empecé muy ligada a un departamento de la base de datos en la facultad: desde la carrera me gustaban mucho los datos. Salió una oportunidad profesional en una consultora tecnológica muy ligada a los datos, el análisis de información y el funcionamiento de las organizaciones. Hacíamos proyectos para muchas empresas, y una era el por aquel entonces Juan Canalejo. Empecé a conocer su departamento de informática, y luego tuvieron necesidad de seguir trabajando en información e innovación, y me ofrecieron trabajar con ellos. Estuve casi cinco años allí, en proyectos de innovación, investigación en estadística... Se trataba de llevar la innovación al funcionamiento real del hospital.

Y luego llega a Inditex.

Llevo desde 2010 trabajando allí. Empecé en una empresa de tecnología colaboradora, haciendo un proyecto de análisis de información con Inditex. Me fueron ofreciendo distintos puestos y me quedé.

¿Qué hacen en el departamento de datos? ¿Trabajan con información que producen ustedes mismos, de logística, o también con datos de clientes, compras...?

Dentro del departamento de tecnología de Inditex tenemos distintas responsabilidades, todas orientadas al análisis de la información de la compañía. Ayudamos a la toma de decisión en distintos departamentos: convertimos los datos que se producen en nuestras tiendas, centros de distribución y sistemas, en información para que se puedan tomar las mejores decisiones.

¿Por qué es necesario procesar toda esa información?

Estamos operando en más de 200 mercados, en tiendas o en online. Todos los días se producen grandes cantidades de información en nuestras tiendas: ventas, tickets, operaciones de clientes, movimientos de mercancías en todas las tiendas del mundo. Esta información es procesada por nuestro sistema, y desde el equipo de tecnología y de datos global nos ocupamos de prepararla, procesarla para que se tomen decisiones. Trabajamos en tiempo real.

¿Cómo mantenerse al día a la hora de innovación?

El departamento de tecnología es muy grande: tenemos gran cantidad de profesionales de diferentes ámbitos, una plataforma intenta de formación, y, periódicamente, sesiones de innovación e investigación con personas de diferentes ámbitos. Y colaboramos con empresas tecnológicas, que nos ayudan en diversos proyectos.

En la actualidad, desde su departamento afrontarán retos, como la implantación de modelos de inteligencia artificial.

La inteligencia artificial ahora mismo está en todos los procesos, en toda la industria. Ha habido un gran crecimiento de las posibilidades que nos ofrece. Y desde el departamento de datos global, de ingeniería de datos, nos ocupamos de preparar los datos para que los modelos de inteligencia artificial puedan funcionar correctamente. Preparamos la información para que la inteligencia artificial pueda aprender, y aportar mejores soluciones.

¿Qué es lo que más le gusta personalmente del trabajo?

Es muy apasionante, y siempre es diferente. Llevo muchos años en Inditex, pero los retos cada año son diferentes. Y las oportunidades de crecimiento: es muy difícil trabajar desde A Coruña, Arteixo, pero tener la oportunidad de estar con las tecnologías más punteras, en los procesos más innovadores y aprendiendo de las mejores empresas del mundo. Es una oportunidad que tengo en mi trabajo, y tengo un equipo de colaborares que hacen que todo sea mucho más sencillo. Para mí es muy gratificante.

¿Podría existir un grupo del tamaño de Inditex sin este tratamiento de datos e inteligencia artificial?

Probablemente no. Ahora mismo no podemos imaginarnos ningún proceso que no esté apoyado por la tecnología. No podríamos hacerlo de la forma tan eficiente, o que un negocio tan exigente como el nuestro necesita para conseguir estar en tantos mercados y países y poder entender las necesidades de los clientes casi en tiempo real. Necesitas, inevitablemente, el uso de la tecnología.

¿Cómo ha recibido el premio del colegio de ingenieros informáticos?

Primero con sorpresa. Pertenezco al colegio desde su fundación, conozco personalmente a nuestro presidente desde hace muchos años, y no me lo esperaba. Tengo 44 años, tampoco soy tan mayor para un premio en la carrera profesional (ríe). Pero estoy muy agradecida: por la visibilidad del premio, por la oportunidad de mostrar lo que hacemos desde Inditex y su departamento de datos. Y el premio a la carrera profesional lo damos todos los años, pero esta es la tercera ocasión en la que lo recibe una mujer. Me parece muy importante la representación femenina en la tecnología y los roles de liderazgo. En todos los equipos de tecnología la presencia es siempre menor, ya lo es desde los estudios universitarios, pero tenemos mucho que aportar y creo que estos reconocimientos ayudan a la visibilidad de los roles femeninos en el liderazgo de la tecnología.

Aparte de haber menos presencia en los estudios, en diversos ámbitos las mujeres van teniendo una presencia cada vez menor en puestos de liderazgo. ¿Pasa también en las empresas tecnológicas?

Ocurre igual en el mundo de la tecnología, dentro de las compañías.

¿Qué hacer para promover que las mujeres estudien carreras tecnológicas y estén más representadas en este mundo?

Es la responsabilidad de todos nosotros conseguir que cada vez más mujeres quieran estudiar carreras de este ámbito. Si no conseguimos actuar en esa etapa, no conseguiremos que las mujeres lleguen a puestos en la tecnología. Es en los primeros años del desarrollo, en el colegio, los institutos, cuando toman esa primera decisión, y es ahí donde tenemos más campo de acción. En Inditex tenemos el programa Women in Tech, mujeres en tecnología, dentro del que hacemos actividades con las niñas, formaciones en los colegios... El colegio profesional ha hecho diferentes actos recientemente, con motivo del Día de la Niña en la Ciencia. Es responsabilidad de todos conseguir actuar en estas primeras etapas de la formación, para lograr tener mujeres en tecnología.