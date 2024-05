“Sabía que si me iba alguna vez de Barcelona para escribir una novela sería para traerla a Galicia”

Miqui Otero (Barcelona, 1980) aparece con su último libro, Orquesta, en una mano. En la otra, la bufanda conmemorativa que celebra el ascenso del Deportivo a Segunda División. Está feliz de visitar Galicia para hablar de una obra que ha situado en una verbena de verano de una aldea gallega. Es la tierra de sus padres, pero también la considera propia. En Orquesta une dos de sus pasiones: la literatura y la música. Ayer habló sobre ello con Juan Tallón en la librería Moito Conto de A Coruña.

Ha ido a la tienda del Deportivo a comprar la camiseta blanquiazul. ¿A qué se debe?

(Ríe) Cuando vengo a A Coruña, voy a la Deportienda. Todo tiene que ver como con una deuda que tengo por saldar. Yo estuve en el estadio el día del penalti de Djukic. Recuerdo que mi padre quería que ganase el Dépor, llevaba toda la temporada muy ilusionado. Yo también quería, porque soy muy del Barça. Yo entonces tenía 13 años y justo ese día un amigo me invitó al campo porque tenía entradas. Fue mi primera vez en el Camp Nou. Creo que viví el penalti con más nervios que Djukic. Me estaba jugando qué tipo de persona era yo. Me dejé llevar por la euforia con mi amigo, pero cuando salí, entré en una cabina y llamé a mi padre a casa. Le dije: “te prometo que no me he alegrado”. Entonces tengo que redimirme, por eso fui a comprar la camiseta para mi hijo. La última vez que vine compré otras dos, una para mi padre. Ahora la euforia está desatada, y no me extraña.

Nadie dudaba de su gen gallego, pero con 'Orquesta' lo ha confirmado. ¿Necesitaba escribir desde aquí?

Sí. En mis novelas anteriores, el protagonista siempre era hijo de gallegos. Rayos empieza con el viaje de mis padres a Barcelona, hace ahora 50 años. En Simón hay un bar de emigrantes gallegos. Siempre ha estado muy presente, pero esta era la primera vez que venía aquí e incluso que me iba de mi ciudad para escribir la novela. He tenido mis prevenciones. No quería que fuese la novelita gallega del que venía una vez al año de vacaciones. Me preocupa ese intrusismo. Es un paisaje emocional importantísimo para mí. He venido muchas veces a Galicia. Sabía que si me iba alguna vez de Barcelona para escribir una novela sería para traerla aquí.

Habla de la Santa Compaña, de eucaliptos, de verbenas... ¿Son elementos que definen a esa aldea y a las personas que la habitan?

Sí. Hay cierta cosa relacionada con la fiesta popular de un lugar, que es común a cualquier otro sitio y que los lectores que no son de Galicia lo están reconociendo, se detectan ahí, pero luego hay cosas peculiares, muy autóctonas, que me dan mucho juego. El punto de partida era elegir una aldea porque quería escribir una novela con muchos personajes que fueran muy distintos entre ellos. Creo que el mundo está muy empeñado en segregar a todos por franjas de edad, por gustos, por ideología... Me apetecía levantar una novela en la que todos los personajes eran muy distintos, que cupiéramos todos de alguna manera. La verbena me permitía eso. Es una vez al año en la que están todos: los que se fueron, los que se quedaron, los mayores y los jóvenes. Hasta los muertos. Ahí entraron todas las leyendas rurales gallegas, que siempre me han interesado un montón.

Dice en el libro que una fiesta popular es como un debate electoral. ¿A qué se refiere?

Pues que no cambia el ánimo de la gente, pero que nos convoca a todos de alguna manera. El que está contento, esta más contentos, el que está triste, va a estar triste. Es decir, no cambia nada, pero sí que los pone a todos juntos, que era lo que a mí me interesaba. Darles unas horas, subirles el volumen de la música, darles un poco de alcohol y ver cómo reaccionaban todas estas personas y cómo dialogaban sobre sus problemas.

Uno de los protagonistas en la música. ¿Qué dificultad tiene poner palabras y pensamientos a algo tan de todos?

Es como la idea esta de que una canción te habla a ti y solo a ti. Pero eso sucede solo cuando le habla a mucha gente, porque quiere decir que la canción es especial. Hay una frase que se repite todo el rato en el libro que es que la música está dentro y fuera de nosotros. Entonces pensé que esta narradora podría estar dentro de los personajes y describir exactamente qué sienten en cada momento, pero también está fuera, en los corrillos de la verbena. Puede contarlo todo menos eso que pasa en los lugares donde no suena la música. También meto versos de las canciones porque la verbena sigue siendo la misma evolución. Casi podría saber por la música qué hora es sin mirar el reloj.

Reparte la historia entre otros muchos personajes. ¿Necesitaba escaparse del yo?

Me apetecía esto. Todas mis novelas tienen un protagonista muy fuerte. Quería escribir desde una especie de nosotros. El protagonista es ese lugar. La Orquesta que da título a la novela es en realidad toda esa gente.

¿Lo fácil hubiese sido mantener la línea de los otros libros?

Claro. Yo ya estaba colocado en un sitio. Eso te da un colchón de lectores que ya sabes lo que esperan de ti. No me apetecía hacer lo mismo, quería probar algo nuevo. Lo cambié todo: la ciudad, la estrategia, muchos personajes... hasta la editorial. Igual es la crisis de los 40.

Para muchos, el pueblo es el lugar idílico al que volver, pero todo cambia. ¿Vivimos demasiado de los recuerdos, de la nostalgia?

Puede ser, pero es una reacción natural. Si tú eres joven ahora y has encadenado dos crisis, una económica y otra pandemia, y no ves muy claro la idea de futuro, me parece normal que mires al pasado, al lugar aparentemente menos problemático, que es la infancia o a la vejez de la infancia, que es la adolescencia. A mí, mirar el pasado me parece necesario. Pero hay que hacerlo sin eliminar toda la mala hierba. No puede ser una mirada crítica que no vea todos los problemas del pasado. Si no lo que sucede es que acabas pensando que el pasado era mejor. Es falso. La nostalgia tiende a eliminar lo malo. Estamos en un país en el que a los fascistas se les llama nostálgicos.

¿Qué es la música para usted?

Pues yo creo que la música tiene algo que no tiene la literatura. Cuando a la palabra se le acaba la carretera, la música sigue. Hay emociones que con la música se explican de manera mucho más rotunda. Hay canciones con letras sencillísimas que tienen la capacidad de encapsular sensaciones o emociones complicadas. Luego tiene que te acompaña en todo en la vida, mientras que tu novela favorita a lo mejor te la lees solo dos veces. La música la escuchas cada vez que estás triste o eufórico. Es un tipo de acompañamiento distinto. Mi manera de escribir tiene que ver con valores musicales.

Entonces, ¿recuerda por igual cuando decidió ser escritor que su primer concierto?

No lo sé... Lo de ser escritor es una vocación de cuando era niño. Escribo desde entonces sin parar. De niño, iba al caso al mediodía y tenía que escribir un cuento. Luego se me pasó en la adolescencia, pero es algo que viene de muy lejos. Tenía mis cuentos infantiles y no quería volver al cole para seguir escribiendo. Recuerdo a uno de los personajes, a Sabanito, un fantasma dandy que se cambiaba de sábana. La música, aunque sé tocar la guitarra, no es eso para mí.

Suscríbete para seguir leyendo