El Superior rechaza la demanda contra el Concello de A Coruña por la ejecución del acuerdo del edificio Fenosa

En 2019, el arquitecto Valentín Souto acordó con el Concello renunciar a ejecutar una sentencia que obligaría al Ayuntamiento a realizar demoliciones en el edificio Fenosa, para cuya reforma concedió una licencia ilegal. El pacto, refrendado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, permitió ahorrar unos 60 millones a las arcas municipales, y obliga al Concello a construir un edificio de 50 viviendas sociales en Xuxán, una obra que, un lustro más tarde, todavía no ha empezado. Souto presentó una demanda para obligar a la Justicia a que forzase al Ayuntamiento a realizar el inmueble, pero el Superior acaba de rechazarla porque, indica, el Gobierno local ya ha dado pasos para cumplir el acuerdo, y pretende acabar la obra antes de junio de 2026 para no perder fondos europeos. También tumba la pretensión de Souto de obtener una indemnización por la demora.

De acuerdo con el auto del Superior, el demandante argumentó que, al no haberse cumplido la parte del acuerdo referente al inmueble de viviendas sociales, la sentencia que obliga a reformar el edificio Fenosa no se había ejecutado realmente. Pero el Ayuntamiento argumentó que está tramitando el proyecto, si bien ha tardado años: la contratación de la redacción del proyecto se inició en 2020, y el replanteo no se firmó hasta este mes de febrero.

Parte de la demora, según el Concello, se debe a que buscó financiación externa para la obra, y el auto recoge un acuerdo entre el Estado, la Xunta y el Ayuntamiento en el que se indica que la obra “deberá estar finalizada” antes del 30 de junio de 2026 para no perder fondos europeos de cerca de 2,5 millones. Por esta y otras actuaciones del Concello, como la petición de que las viviendas sean de promoción pública, el Superior cree que no “se puede considerar que haya insistido el incumplimiento a que hace referencia” el demandante, y recuerda que en el convenio “no se establecen plazos”.

El auto no es definitivo, pues se interponer un recurso ante el propio Superior, y, si este lo rechaza, ir al Tribunal Supremo, una vía que Souto indica a este diario que está “estudiando”. Para el arquitecto, el Concello no ha actuado con la diligencia debida, y toma como referencia para cumplir el acuerdo el plazo máximo de tres años que se da para la ejecución de una obra tras obtener licencia, según la Lei do Solo de Galicia. Pero ya han pasado cinco, señala, y la obra “ni siquiera se ha sacado a licitación”, esto es, a concurso.

Petición de indemnización

Souto también reclamaba que, a partir de ese periodo de tres años y hasta que se ejecute la obra, el Concello le abone los intereses legales de demora por no haber cumplido el pacto. Según explica a este diario, estos se calcularían en base al coste de la obra. Argumenta que, en el proceso judicial sobre el edificio Fenosa, tanto él como su esposa “renunciamos a percibir indemnización por daños profesionales y morales a cambio de que el Ayuntamiento ejecutase el edificio de viviendas”, y, si este “lleva al menos dos años de demora, nos tendrían que haber pagado los intereses”.

En el acuerdo de 2019 para dejar sin ejecutar la demolición del edificio Fenosa, Souto ya recibió cerca de tres millones de euros del Ayuntamiento, pero indica que esto fue por los “daños morales”, distintos a aquellos a los que, entiende, renunció si el Concello construía el edificio. El Superior también rechaza esta pretensión, y considera que los “beneficiarios” del edificio de viviendas de protección oficial son en todo caso “sus futuros adquirentes”, y no el arquitecto. Desde el Concello, insiste el auto, no se le “adeuda ninguna cantidad”, y por lo tanto, no procede “una liquidación de intereses”.