El tiempo hoy en A Coruña: Las lluvias no cesan pero suben las temperaturas

Hoy en A Coruña el tiempo no cambia así que este jueves 16 de mayo tenemos por delante otro día con algunos chubascos que caerán a ratos entre momentos con el cielo muy cubierto y otros con apertura de claros. La situación de inestabilidad atmosférica, por lo tanto, no varía pero lo que sí llega es un ascenso de las temperaturas. Las mínimas no caerán por debajo de los 11 grados y las máximas alcanzarán los 16 grados. Estos valores irán a más de cara al viernes 17, que es festivo en toda Galicia por la celebración del Día das Letras Galegas, con 17 grados de máxima, que son los mismos previstos para el sábado día 18.

A lo largo de estos tres días --hoy, mañana y pasado-- se repetirá un mismo patrón en cuanto al tiempo, con mayor probabilidad de lluvias por las mañanas y con tardes en las que no se descartan los chubascos pero sí se reduce, de forma general, la concurrencia de precipitaciones. De hecho el sábado por la tarde Meteogalicia no descarta que sea una tarde de tiempo seco y soleado.

De todas formas este tiempo lluvioso y típicamente primaveral, con alternancia de nubes, claros y chubascos, se mantendrá también durante el domingo, día 19, y el lunes 20. Meteogalicia espera cambios a partir del martes día 21, que será una jornada de transición, y ya a partir del miércoles día 22 Galicia quedará bajo influencia de las altas presiones, con tiempo más tranquilo. Llegarán para entonces días de cielos más abiertos y ya sin paraguas. Se espera, además, una recuperación de las temperaturas ya para situarse en valores más propios de la cuenta atrás hacia el inicio del verano. Más información.