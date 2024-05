A Universidade edita un texto case inédito de Luísa Villalta sobre o xénero e a feminidade

A conmemoración do Día das Letras Galegas pola Universidade da Coruña consistiu este mércores na presentación no Paraninfo da publicación Por que os homes non nos len, un texto case inédito de Luísa Villalta que non figuraba nas antoloxías elaboradas ata agora.

O reitor, Ricardo Cao, calificouno como unha “reflexión profunda sobre cuestións tan de actualidade como a pluralidade de xénero ou a feminidade”, da que dixo que “leva a ter unha visión máis ampla”. A vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte, Cristina Naya, dirixiu logo unha lecturas de poemas de Villalta por alumnado e profesorado de centros educativos da Coruña e Sada —a última localidade onde impartiu docencia Luísa Villalta—, ademais de por persoal e membros do equipo de goberno da Universidade.