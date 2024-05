Cuatro meses para derribar un edificio abandonado desde hace catorce años

En 2007 comenzó a construirse un edificio de 44 viviendas entre las calles Mozart, Luis Peña Novo y O Martinete, en el barrio de ese último nombre. Las obras comenzaron, pero la crisis inmobiliaria afectó a la promotora poco después y se interrumpieron a partir de 2010, momento desde el que el Concello trató de buscar una solución al problema. Durante los últimos catorce años, los vecinos de la zona han padecido las molestias que suponía la entrada continua de personas en lo que tan solo es un esqueleto constructivo para consumir drogas y llevar a cabo actos vandálicos como pintadas y lanzamiento de objetos desde las alturas.

Finalmente, la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado miércoles la apertura de la licitación de las obras mediante las que se demolerá esa estructura, que fija un plazo de cuatro meses para su realización y un presupuesto de 773.000 euros. Para llegar a este punto ha habido que recorrer un largo camino, durante el que los habitantes de la zona llamaron la atención del peligro que suponía este inmueble en situación precaria, cuyos huecos de los ascensores y rampas de los garajes carecen de medidas de protección, por lo que, al igual que los balcones, suponen un riesgo para los intrusos que penetren en su interior.

Licencia municipal

La licencia municipal, otorgada en octubre de 2007, establecía un plazo de dos años para las obras, pero en noviembre de 2010 solicitó su ampliación por siete meses más. A pesar de que se atendió ese requerimiento, los trabajos no llegaron a concluir, como comprobó el Concello, que en 2016 abrió un expediente para declarar la caducidad de la licencia, lo que se hizo en febrero de 2017. En junio de 2018 se inició un expediente que debía acabar con la demolición del edificio, ya que se consideraba que no era legalizable por haber sido comenzado de acuerdo con el plan general anterior al vigente, aprobado en 2013.

En febrero de 2019 se advirtió a la promotora de que si no ejecutaba las obras, se le impondrían multas de forma sucesiva hasta que lo hiciera. Finalmente fueron tres las sanciones que recibió la empresa, aunque de nada sirvieron, por lo que el Concello tuvo que recurrir finalmente a realizar las obras de forma subsidiaria para intentar cobrar su coste a la compañía. El proyecto con el que se licitarán los trabajos detalla que el edificio tiene completas la estructura, la cubierta y sus cerramientos y particiones interiores, aunque sin ningún revestimiento y que no se aprecian daños estructurales importantes. Se destaca que los sótanos están inundados parcialmente por la entrada del agua de la capa freática, al no haber un sistema de bombeo, y la existencia de abundante maleza en el patio y el entorno.

