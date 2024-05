Un día de festa para a escritora da Cidade Alta

O feito de que a autora á que se homenaxea hoxe no Día das Letras Galegas fora coruñesa e a forte vinculación literaria que mantivo coa cidade fan que os actos máis salientables desta xornada se desenvolvan na Coruña, onde xa onte houbo iniciativas na memoria de Luísa Villalta. Unha delas foi levada adiante pola Asociación de Escritores en Lingua Galega e consistiu nun roteiro polos lugares da Coruña relacionados cos poemas de Villalta, en cuxas obras esta localidade figura baixo o nome de Cidade Alta.

Comezo do roteiro sobre Luísa Villalta, na estatua de Pardo Bazán en Méndez Núñez. | // CARLOS PARDELLAS / José Manuel Gutiérrez

Unha asociación veciñal, a do Castrillón-Urbanización Soto, apostou por unha celebración orixinal, xa que decidiu colocar en diferentes lugares do seu barrio —o seu propio local, o centro cívico, o colexio público, a escola infantil, a biblioteca e a praza de Pablo Iglesias— fitas con nomes de obras de Villalta ou frases das mesmas.

Entre as celebracións previstas para a hoxe atópase a apertura ás 10.00 horas no Pazo Municipal da exposición A música das palabras, organizada pola Xunta en colaboración coa editorial Galaxia, e que ao longo de 14 paneis fai un percorrido visual pola vida e a obra de Villalta. A mostra fará ademais fincapé na forte vinculación da escritora coa Coruña, que se reflicte con fragmentos dos seus poemas e nas fotografías de Xurxo Lobato. Tamén a Xunta será a responsable do acto institucional aberto ao público programado para as 11.00 horas no teatro Colón, no que intervirán membros do Goberno galego, da Real Academia Galega e do Concello da Coruña, ademais dun familiar de Villalta.

Pleno extraordinario

Ás 12.30 horas, aínda que no teatro Rosalía de Castro, celebrarase un pleno extraordinario da Academia Galega, tamén con entrada libre, no que os membros desta institución Ana Romaní, Margarita Ledo e Euloxio R. Ruibal falarán sobre diferentes aspectos da biografía e a traxectoria vital de Villalta.

Kiyoko Ohashi, violinista da Real Filharmonía de Galicia, e a cantante e poeta coruñesa Estíbaliz Espinosa actuarán a continuación para lembrar composicións vencelladas a autora á que se lle rende homenaxe este ano, xa que foi unha intérprete profesional de violín, que deixou a música para dedicarse á literatura e a docencia. O acto plenario tamén poderá seguirse pola canle de Youtube da Academia.

