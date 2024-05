Arteixo homenaxea a Manuel Murguía coa tradicional ofrenda floral en Sol y Mar

Arteixo honrou un ano máis á figura ilustre de Manuel Murguía no busto que preside a urbanización de Sol y Mar, na parroquia de Oseiro. As flores coas cores da bandeira de Galicia presidiron o monólito nun acto encabezado pola asociación de veciños de Manuel Murguía e o Concello de Arteixo, que nesta ocasión estivo representado por varios concelleiros, ante a ausencia do alcalde, Carlos Calvelo.

O encontro tradicional en honra ao veciño ilustre de Oseiro arrincou pouco antes das 13.30 horas. Os acordes da banda municipal de música chamaron a atención dos veciños reunidos na praza de Manuel Murguía, liberada de coches para o acto. Entre a formación musical, levaron un cálido aplauso os seis novos músicos que se incorporaron á formación desde a agrupación xuvenil. As primeiras notas animaron a algúns dos presentes para arrincar algún baile puntual. Coas súas frautas, clarinetes e demais instrumentos de vento, acompañaron ao resto da agrupación na marcha en procesión cara ao monumento ao ilustre académico nado en Arteixo.

Ante a ausencia do alcalde estivo liderada polo primeiro tenente de alcalde, José María Sánchez Novo, e o presidente da asociación de veciños, José Vázquez. Ambos portaron o centro de flores brancas coa franxa azul no breve percorrido desde a entrada do local social do núcleo ata o monólito en honra a Murguía. Unha vez depositaron a ofrenda floral, a banda, parada fronte ao monumento, interpretou os acordes do himno de Galicia. Dúas bombas de palenque deron por terminada a primeira parte do acto protocolario. A celebración continuou co regreso ao momento de partida, onde proseguiu a actuación musical con varias pezas que se estendeu durante unha media hora.