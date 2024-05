El DJ inclusivo busca las piezas de su set en A Coruña

“Soy un renacido”, concluye Moncho Solórzano, o Montxo Lautrec, como se le conoce en ambientes de música electrónica, cuando rememora el traumatismo craneal que le dejó sin audición hace ya 11 años. Sin audición, que no sin oído para la música, su gran pasión. Solórzano, que fue el alma del pub Lautrec, del Orzán, desde los primeros dosmil hasta su accidente, no ha dejado de ponerse tras la mesa de mezclas siempre que le han requerido para ello. Lo hace gracias a una serie de aparatos que conecta a sus implantes cocleares, que extravió a principios de mes y que ahora pide ayuda para recuperar. “Perdí la mochila con mis accesorios en la parada del bus de la plaza del Conservatorio. He ido a la policía, a objetos perdidos, por redes sociales... pero nada ha dado resultado”, lamenta el DJ.

Su última baza es la colaboración ciudadana: Solórzano ha empapelado varias zonas de la ciudad con carteles alertando de la pérdida. Cualquier pista es bien recibida para encontrar la bolsa, en la que llevaba un mando a distancia, dos baterías recargables, un repuesto del procesador de sonido que se imanta en la cabeza, dos fundas para el agua y, lo más importante, el mini mic. “Es un accesorio con el que me puedo conectar a la televisión, al móvil, a la mesa de sonido y que sirve también de micrófono inalámbrico cuando estoy lejos o en ambientes ruidosos”, concreta. A quien lo haya encontrado, advierte su propietario, de poco le servirá, ya que los accesorios extraviados no se ajusten a otro implante que no sea el suyo. “No son un lujo caprichoso, para nosotros son una necesidad”, relata. “Tienen un número de serie, se sincronizan para cada aparato y persona”, explica el DJ, que pide a cualquiera que sepa dónde pueden encontrarse los aparatos que se ponga en contacto con el por Whatsapp al número 657 26 17 33.

El accidente que le provocó una discapacidad auditiva no le alejó de los platos ni le hizo perder la pasión por la música, que tan bien conocen los que fueron asiduos al Lautrec, cerrado desde hace años, en cuya fachada reza un graffiti providencial: “Abre por dios”.

Solórzano sigue pinchando, ahora como DJ inclusivo, gracias a un set que guarda como un tesoro y que ahora ansía recuperar. En sus pinchadas, algunas de ellas, en colaboración con la asociación Poten100mos, son habituales las mochilas vibratorias, con las que el público con diversidad auditiva puede sentir la música.

“Pincho, cuando me invitan, en eventos de inclusión y accesibilidad. Disfruto mucho de haber conseguido hacerlo. Muestro las posibilidades de la tecnología y, creo, doy ánimos y abro camino a los que vienen detrás”, cuenta Solórzano, que no ha dejado tampoco de lado las tradicionales sesiones navideñas que en los buenos tiempos del Lautrec ofrecía como regalo de Reyes.