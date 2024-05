El tiempo en A Coruña: Consulta la predicción meteorológica para esta semana

A Coruña ha superado el ecuador del mes de mayo con tiempo cambiante durante el puente del pasado fin de semana con motivo del Día das Letras Galegas celebrado el viernes 17. En estas tres últimas jornadas vimos un poco de todo en el mapa del tiempo, con lluvias y también algunos claros que dibujaron un panorama muy parecido al que tenemos por delante para iniciar la cuenta atrás hacia el comienzo del verano cuando falta apenas un mes para inaugurar la estación estival. Y es que esta nueva semana arranca también con cierta inestabilidad atmosférica, aunque hoy lunes será un día de tiempo tranquilo, según el pronóstico de Meteogalicia.

Para hoy, lunes 20 de mayo, el instituto meteorológico gallego no espera una alta probabilidad de precipitaciones, aunque no se descarta algún chubasco durante la primera mitad del día. Por la tarde decae de manera importante la concurrencia de lluvias en general en Galicia así que se espera que a partir del mediodía ya no tengamos que abrir el paraguas. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de mínima y hasta 18 de máxima, así que serán suaves durante toda la jornada.

El martes, día 21, Meteogalicia sí anuncia de nuevo algunas lluvias en A Coruña repartidas entre la mañana y la tarde. No serán chubascos muy importantes pero sí pueden aparecer prácticamente a cualquier hora a lo largo de toda la jornada así que habrá que tenerlo en cuenta si uno quiere planificar actividades al aire libre. Los termómetros no cambian así que se mantiene la mínima de 13 grados y la máxima de 18. Y el miércoles, día 22, será también un día con alternancia de nubes, claros y chubascos, con un leve descenso de los termómetros, que oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 16 de máxima.

A partir del jueves día 23 Meteogalicia prevé una mayor estabilidad atmosférica gracias al acercamiento de las altas presiones a Galicia, aunque con temperaturas que serán algo bajas para esta época del año. Las mínimas apenas alcanzarán los 10 grados y las máximas seguirán por debajo de los 20 grados salvo el viernes y el sábado, cuando previsiblemente sí se alcanzará ese umbral. Más información.