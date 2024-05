Los sindicatos policiales culpan del repunte de los delitos en la ciudad a la escasez de agentes

El crecimiento en un 9,2% del número de infracciones penales cometidas en A Coruña durante el primer trimestre de este año se explica, según los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía, por el número insuficiente de agentes para hacer frente a la criminalidad. “Hay falta de prevención porque no hay personal para realizarla”, señala Marcos Franco, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en A Coruña. Para Borja Varela, secretario provincial de la Confederación Española de Policía (CEP) el crecimiento de la criminalidad “era obvio que iba a pasar porque el problema de fondo, que es la falta de personal, no se resuelve”.

Franco destaca que la plantilla policial de A Coruña está “muy envejecida”, por lo que la aprobación de la jubilación de los agentes a los 59 años que defienden los sindicatos policiales “supondría liberar muchas plazas para que entrara gente joven”. Varela considera que el descenso del número de delitos, como el que se produjo el año pasado en la ciudad, es “puntual porque los medios que tenemos no son suficientes y era de esperar que repuntara”. “Si tenemos a los delincuentes actuando con impunidad en la calle la única forma de hacerle frente es tener más policías”, opina.

Uno de los datos más relevantes del primer trimestre del año con relación al mismo periodo del año pasado es el paso de uno a tres de los homicidios o asesinatos en grado de tentativa. Uno de ellos fue el intento de atropello a policías nacionales el 3 de enero por parte de un delincuente que intentó huir de ellos, mientras que los otros dos fueron casos de violencia de género tipificados como esa clase de delito.

Sobre la diferente evolución de los tipos de delitos en el inicio de este año, el portavoz de la CEP estima “muy difícil conocer las causas de los fenómenos delictivos”. En cuanto al aumento de los hurtos en el primer trimestre, advierte de que “siempre tuvieron un nivel muy alto en A Coruña y el aumento puede haber sido por múltiples motivos, como que delincuentes reincidentes hayan salido de prisión”.

Detalla que esta clase de robos se cometen tanto en locales comerciales como en establecimientos de ocio nocturno por parte de grupos de delincuentes especializados en la sustracción de carteras y teléfonos móviles. Acerca de la caída de los robos con violencia en viviendas y locales, recuerda que en muchos casos son cometidos por bandas itinerantes y que su descenso puede deberse a situaciones como que delincuentes especializados en estos delitos se encuentren en la cárcel.

Tanto el SUP como la CEP coinciden en la dificultad de luchar contra los delitos informáticos, unos de los que más aumentaron al inicio de 2024. Destacan que se cometen desde cualquier país del mundo y Franco dice que “los grupos de trabajo se han potenciado muchísimo, pero es una labor tremendamente complicada y larga que tiene resultados muy difíciles de conseguir. Varela afirma que “es una modalidad en auge porque se pueden hacer a distancia y es complicado porque se necesita concienciar a la gente de que tiene que hacer un buen uso de la tecnología.

El PP reclama un nuevo Plan Local de Seguridad

El aumento de la criminalidad lleva al Partido Popular a exigir al Gobierno local la elaboración de un nuevo Plan Local de Seguridad, ya que el anterior se aprobó en 2012. El pleno municipal de enero aprobó por unanimidad mediante una moción de los populares la redacción de ese documento para disponer de una “planificación sólida en materia de seguridad” y “adaptada a las nuevas realidades sociales y diversidades” de A Coruña. El PP reprocha además al Ejecutivo local que no convoque las plazas necesarias de la Policía Local y no solicite más agentes del cuerpo de la Policía Nacional.

