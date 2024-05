El tiempo en A Coruña: Consulta la predicción meteorológica para esta semana

Galicia no se libra por ahora del paraguas y A Coruña no va a ser una excepción. Superado el ecuador del mes de mayo, la ciudad inicia la cuenta atrás hacia el comienzo del verano --falta apenas un mes para la celebración de San Juan, fiesta grande en la ciudad para inaugurar la estación estival-- con tiempo por ahora algo revuelto e inestable, en esta primavera que nos ha tocado, por ahora con mayoría de días lluviosos. Y es que esta nueva semana arranca también con cierta inestabilidad atmosférica y todavía con lluvias, así que por ahora seguiremos viendo en el mapa del tiempo un poco de todo. Nubes, claros y chubascos alternarán a lo largo de los próximos días, aunque también habrá alguna jornada sin paraguas. ¿Cuándo? ¿Qué días lloverá y cuáles no en A Coruña? A continuación desgranamos la predicción de Meteogalicia para salir de dudas.

Para hoy martes 21 de mayo se esperan precipitaciones tanto durante la mañana como por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de mínima y las máximas subirán hasta los 19 grados, así que serán suaves durante toda la jornada.

El miércoles, día 22, será también un día con alternancia de nubes, claros y chubascos, con un leve descenso de los termómetros, que oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 17 de máxima. ¿Y cuándo llegan los cambios entonces?

A partir del jueves día 23 Meteogalicia prevé una mayor estabilidad atmosférica gracias al acercamiento de las altas presiones a Galicia, aunque con temperaturas que serán algo bajas para esta época del año. El jueves será, de hecho, el primer día de esta semana sin lluvias en A Coruña. Para ese día se esperan 10 grados de mínima y 17 de máxima, así que los termómetros se quedarán en valores por ahora discretos pero será, eso sí, un día de tiempo apacible y con el sol ganando protagonismo.

El viernes, día 24, también será un día seco y previsiblemente soleado. Las mínimas descenderán hasta quedarse incluso por debajo de los 10 grados y las máximas rondará los 20 grados o incluso podrían rebasar ese umbral.

Y ya durante el fin de semana Meteogalicia prevé que se imponga el predominio de las altas presiones, con tiempo estable y primaveral, con las temperaturas sin cambios. Más información.