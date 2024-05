“Ya hay protocolo por los muelles y la foto es bonita, pero la realidad consiste en cerrar objetivos”

Fue delegada de la Xunta entre 2012 y 2015, periodo del que le gusta recordar la fusión de Oza y Cesuras. Ha sido diputada, senadora y directora xeral, y el presidente Alfonso Rueda la ha recuperado para la delegación territorial, a la que Belén do Campo (A Coruña, 1963) vuelve con “más ilusión y más experiencia”.

¿Qué prioridades le ha exigido Alfonso Rueda?

Son compromisos adquiridos por el propio presidente para estos cuatro años. Las necesidades de vivienda de los ciudadanos, la intermodal, el desarrollo de la fachada marítima, el centro de salud de Santa Lucía y la obra del hospital son temas claves, recientes o de otros años atrás. El día a día nos obligará a estar volcados en A Coruña, sin olvidarnos de los 71 concellos que cubre la delegación.

De lo que menciona, lo más caliente es el borde litoral. Rueda dijo esta semana que, tras meses de diálogo y con la firma del protocolo, ahora hay que saber qué se hará en los muelles. ¿Qué se debe concretar?

Por fin podemos decir que se ha firmado un protocolo entre seis partes. Pero como dice el presidente no vale decir que hemos firmado el protocolo y nos olvidamos; la foto es muy bonita, pero la realidad consiste en cerrar objetivos a corto, medio y largo plazo. La Xunta siempre tendió la mano a trabajar juntos, pero no es una tarea fácil tener que reordenar los muelles cuando hay que dar una respuesta a los ciudadanos y al sector productivo del puerto, que debe seguir adelante.

De la deuda del Puerto nada dice ese protocolo.

Entendemos que hay que asumir el déficit financiero de haber construido el puerto exterior y defendemos, como el Puerto, que se podría condonar la deuda, pero hay que buscar otras armas para financiarla. Esperemos que en el comité de trabajo de junio, en su primera reunión, se ponga encima de la mesa qué vamos a hacer. Debemos ser transparentes con toda la ciudadanía y recoger cualquier aportación.

¿Qué ha pasado para que Xunta y Concello atascasen durante meses la definición de los muelles y ahora presuman de diálogo?

El presidente ha marcado una política de máximo diálogo, de que no haya confrontaciones, de tender la mano cada uno en la medida de sus posibilidades. El mensaje es que la fachada marítima es una oportunidad para la convivencia, la cultura, el ocio y la actividad económica.

Vivienda. La Xunta, y también el Concello, apuestan ahora por la vivienda pública y protegida en Xuxán, pero han estado años sin promover estos pisos en la ciudad. ¿Por qué ahora?

Nos preocupa la falta de vivienda y la alta demanda. Hace falta vivienda pública para muchos jóvenes que se quieren independizar. Xuxán es un nuevo barrio que abre la oportunidad de construir y la Xunta apuesta por ello en régimen de compra o alquiler. Es un compromiso real que se traduce en viviendas ya entregadas, en construcción, aprobadas… Somos la única administración que en este momento hace vivienda pública y tenemos el objetivo de duplicar el parque público hasta las 8.000 viviendas y desarrollar suelo para 20.000 pisos protegidos en Galicia.

Apoyado en esa demanda de vivienda y el aumento de los precios, el Concello ha pedido a la Xunta que declare tensionado el mercado residencial. Es otra medida que puede favorecer el acceso a la vivienda, pero la Xunta, que debe autorizar esa declaración, no apuesta por ello.

Por lo que hemos visto, donde se llevó a la práctica no da buen resultado. El Concello tiene que presentar la justificación para esa declaración, pero a día de hoy no nos consta que nos hayan remitido documentación. No sé si valoran hacerlo o no o si lo han descartado. Por nuestra parte, vamos a seguir construyendo.

El aumento de pisos turísticos ha llevado al Concello a restringirlos en la ciudad y a pedir a la Xunta que no inscriba más en el registro. Pero cada mes hay más. ¿Cómo de preocupante es este auge para la Xunta?

Los concellos deben ver de forma responsable hasta dónde se puede llegar en este tipo de pisos. Nos preocupa, sobre todo el caso de Santiago. No vale que no exista vivienda turística ni que todo vaya a convertirse en ello. Tiene que existir una regulación porque esto pasa en ayuntamientos turísticos pequeños y grandes, pero el análisis debe hacerse concello por concello.

Cuando fue delegada por primera vez en A Coruña se habló del centro de salud de Santa Lucía y el proyecto aún no está redactado.

Espero que sea de los asuntos que se puedan resolver a corto plazo. No entiendo por qué se ha tardado tanto, cuando en marzo de 2023 ya estaba zanjado el concurso y aún falta acabar el proyecto, licitar y construir. La Xunta tiene un compromiso económico de 2,1 millones y le pido al Concello que pise el acelerador.

También tienen dinero reservado para el albergue de peregrinos en Comandancia, con el edificio en ruinas sin derribar. ¿Qué le exige al Concello?

A Coruña, como punto origen del Camino Inglés, está exenta de un albergue que no falta en otros concellos por los que pasa el Camino. Aún no tenemos la cesión de la parcela y el Ayuntamiento tiene que mover ficha rápido para un albergue que sería importante, y que quiere gestionar. A Coruña lo merece, pero se me pierde el porqué de estas parálisis.

Otras obras previstas son las de los polideportivos, aún sin licencia. ¿Por qué tarda el Concello?

Tenemos una apuesta clara por el deporte y hay acuerdo con la concesionaria de los pabellones para hacer obras necesarias. También hay dinero sobre la mesa, y cuando lo hay debe haber agilidad.

Educación tiene un compromiso con el Concello desde hace tiempo para cubrir los patios de los colegios públicos. ¿En qué etapa están?

Ese compromiso se traduce en que desde 2005 se han invertido más de 22 millones y en que ahora vamos a hacer otra inversión de 11.

¿Va a participar la Xunta en la sociedad gestora de la Ciudad de las TIC, que aún no está constituida?

Deberíamos participar porque estamos haciendo inversión directa, con un centro de formación y con dos platós. Queremos comprometernos porque es un éxito tener la Ciudad de las TIC, que es una oportunidad para empresas que generan volumen de puestos de trabajo para muchos profesionales del sector.

