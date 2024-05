Los heridos en accidentes de tráfico bajan un 24% en A Coruña y los fallecidos se reducen en dos tercios: estas son las causas de choque más frecuentes

El año pasado subieron ligeramente los accidentes de tráfico, pero descendió la gravedad. La Policía Local contabilizó 825 siniestros, el dato más alto al menos desde el inicio de la pandemia y 30 más que en 2022, pero los heridos bajaron de 403 a 305, es decir, un 24,3% menos, de acuerdo con el borrador de la memoria del 092 al que ha tenido acceso este diario. La cifra es incluso más baja que la de 2020, cuando el COVID restringió el tráfico, ya ese año hubo 358 lesionados, mientras que en 2021 se contabilizaron otros 401 y en 2019, un año sin restricciones, 436.

El descenso fue también significativo en el caso más grave, el de los fallecimientos. El año pasado hubo dos casos frente a los seis de 2022, si bien ese periodo fue especialmente luctoso. En 2021 se registró un fallecimiento, y tanto en 2019 como en 2020 hubo dos casos por año. En cuanto a los heridos graves, la cifra del año pasado fue de 37, cerca de una quinta parte menos que los 45 de 2022. En 2021 habían sido 36, una cifra ligeramente menor que la actual.

La causa más frecuente de accidentes de tráfico, como en años pasados, fue la falta de atención, con 199 casos, seguida por realizar un cambio de carril sin tomar precauciones, que supuso otros 95 siniestros. En 55 casos, el choque se produjo por desobedecer señales de tráfico, y en 47, a no respetar las distancias de seguridad. La falta de precaución a la hora de incorporarse a la circulación fue el motivo que llevó a 37 accidentes.

La memoria de la Policía Local de 2023 incorpora cuatro nuevas causas que no se registraban de manera individualizada en años pasados. Una es la falta de precaución al circular la marcha atrás, que generó 41 siniestros, mientras que no obedecer las instrucciones del semáforo llevó a otros 37 accidentes. En 34 se registró un giro indebido, o sin la precaución debida, y en 33 no se respetó el paso de cebra.

Subida de atropellos

El número de heridos en atropellos pasó de 108 en 2022 a 117 el año pasado, la cifra más alta desde el estallido del COVID: en 2020 hubo un centenar de lesionados, y en 2021 la cifra quedó en 98. La estadística de la Policía Local no refleja el estado en el que quedaron todos, pero refleja que hubo 78 lesiones leves y 18 graves, sin contabilizar ningún fallecido.

Por edad, cerca de una quinta parte de las víctimas tenían más de 70 años, y otro 10% entre 61 y 70, mientras que los menores de 30 años suman aproximadamente otra quinta parte. Los vecinos entre 31 y 40 años, quizás por su mejor estado físico, suponen menos del 8% de los lesionados.

Menos alcohol y drogas en controles, más en siniestros El año pasado cayeron los positivos en tests de alcohol y drogas registrados por la Policía Local en controles preventivos, lo que no quiere decir que haya un menor consumo, ya que el dato depende del número de registros que se hagan, así como de los lugares y horas. Los casos de alcoholemia identificados en este contexto pasaron de 394 en 2022 a 181 el año pasado, mientras que los positivos en drogas descendieron de manera todavía más importante, desde 133 casos a apenas 52. Pero, al mismo tiempo, subieron de manera importante los individuos que dieron positivo en tests realizados en accidentes. En 173 se contaron 173 alcoholemias, cerca del doble de las 95 de 2022, y la cifra es la mayor desde el inicio del COVID. En 2020 se contabilizaron 102 casos, mientras que en 2021, si bien hubo un pequeño aumento, la cifra quedó en 109, muy lejos de la del último año con datos. En cuanto al test de drogas, hubo 37 resultados positivos en accidentes, frente a los siete de 2022. La Policía Local tramitó 354 denuncias por alcoholemias. De ellas, 92 de las realizadas en controles, y 48 de las que se hicieron a raíz de accidentes, fueron por la vía penal y no por la administrativa, más leve.

