Mudanzas Hércules: cien años con la casa en el camión

El gerente de Mudanzas Hércules nunca se ha mudado, lleva toda la vida en su casa de Os Mallos. Es una paradoja que le hace gracia a José Antonio López López, sobre todo este año que su empresa cumple un siglo ininterrumpido de actividad. Cien años de cargar y descargar el contenido de viviendas, oficinas, despachos, archivos, salas de exposiciones; de guardar muebles y multitud de objetos en almacenes grandes hasta que sus propietarios los vuelvan a necesitar.

Delante de la nave de Mudanzas Hércules en el polígono de Agrela hay un elevador de fachada para subir y bajar muebles del interior de las viviendas. Dentro del almacén aún guarda López un viejo y pesado artilugio de carga con el que se movían objetos de gran tamaño en el pasado. El contraste es una forma de reflejar la evolución de los tiempos y la pervivencia de su negocio, que hoy cuenta con una plantilla de unas 25 personas y una flota de 14 camiones y furgonetas, además de otras tres naves en Pocomaco, Perillo y Vigo.

Como muchas empresas longevas, Mudanzas Hércules pervive por el arraigo familiar. Y eso que su fundador no pertenece a la saga López. El dueño original, Faustino Fernández, se dedicaba a las mudanzas en un bajo de la calle Arco, en el número 23. Durante la Guerra Civil marchó al frente a Madrid, de donde no regresó porque la tuberculosis acabó con su vida. Como el local era propiedad de Antonio López Miragaya, este le ofreció a la viuda de Fernández hacerse con el negocio, del que, con el tiempo, se encargaron su hijo, Antonio López Nieto, y su nieto, José Antonio López. Ambos comenzaron a trabajar siendo adolescentes y fueron testigos cercanos de su expansión.

Faustino Fernández, fundador de Mudanzas Hércules (en primer término), delante de un vagón llevado a Madrid y movido por bueyes. / Cedida

“Nos cambiamos a un bajo en Emilia Pardo Bazán, donde estuvimos mucho tiempo. Luego a Federico Tapia y a una nave en Agrela, de las primeras que se levantaron allí. Pero el centro de la ciudad cambió, se hizo difícil aparcar, y salimos, no tenía sentido ir de un lugar a otro. Compramos otra nave en Pocomaco, que prestamos, y nos marchamos a una provisional de Agrela, en la que todavía seguimos alquilados”, repasa el gerente. La empresa mantiene la nave de Pocomaco y utiliza como gran almacén la que tiene en Perillo, donde permanecen por tiempo indefinido las pertenencias de los clientes que los contratan. “Tenemos guardadas las cosas de una familia desde hace quince años, aún no han ido a recogerlas, pero pagan todos los meses”.

Toda España y Portugal son el campo de acción de Mudanzas Hércules, “una de las pocas centenarias del país” en el sector, según recalca López (Trallero, en Barcelona, nació en 1919). Particulares, empresas, instituciones, administraciones, archivos y museos han contratado sus servicios; también la familia Franco para mover propiedades en la casa Cornide de la Ciudad Vieja y en el pazo de Meirás en Sada, y “miembros de la Casa Real”.

Navegando en su memoria, José Antonio López recuerda algún trabajo que deja huella, alguna mudanza “difícil”. Como cuando la empresa tuvo que transportar el archivo de la Marina en Ferrol: “Lo vaciamos entero y lo llevamos al lugar donde guardaban los torpedos en La Graña, entrando por túneles que cruzan la montaña y eran como una mina, con carritos, mes y medio, cada día sin apenas ver el sol”. O la vez que en la calle Riego de Agua entraron a vaciar una vivienda de un edificio que se había inclinado por el desequilibrio de unas vigas: “Lo desalojaron y unos días después el Ayuntamiento mandó sacar las pertenencias primordiales, y las movimos suavemente. Pero un día estaba yo dentro y un carrito se movió solo hacia nosotros, por el desnivel, y me golpeó en la espalda. Bajamos a toda pastilla a la calle temiendo que el edificio se nos viniese abajo”.

Antonio López, padre del gerente (tercero por la izquierda), en una mudanza en el Palacio de Justicia. / Cedida

“Hay que ser un poco especial”

La centenaria efeméride lleva a José Antonio López a reflexionar sobre su dedicación, desde la “gran variedad de situaciones y casuísticas familiares” que se encuentran los trabajadores hasta las condiciones que hacen falta para hacerse con un empleo en el sector de las mudanzas y el transporte.

“Siempre digo que no vale cualquiera para este trabajo. Hay que ser un poco especial. Porque una mañana estás llevando cosas de una chabola en Penamoa a un piso social y esa tarde estás en la casa de uno de los tipos más ricos de España. Ves cuando a la gente le va muy bien y cuando le va muy mal”, expone. Y añade ejemplos de situaciones familiares difíciles de las que los operarios de mudanzas han sido testigos: divorcios, herencias conflictivas, donaciones de padres a hijos que han fallecido, propiedades movilizadas cuando su dueño acaba de morir.

Operarios de la empresa hacen una mudanza en una calle de la ciudad. / Cedida

Reitera López que, desde el punto de vista laboral “no vale cualquiera” para dedicarse a las mudanzas porque “para formar a un trabajador y decir que vale no llega un año”. “Antes, en los ochenta, se hacían muchas salvajadas, como la prueba de la lavadora: cargarla a la espalda hasta un quinto piso. Ahora ya no se hace eso, no hacen falta trabajadores tan grandes”, cuenta.

Con un siglo a cuestas, López hace también una advertencia derivada de la evolución de su actividad y aconseja a quienes necesiten una mudanza que acudan a los profesionales. “En A Coruña quedamos tres empresas serias, Hércules, Coruña y Galicia. Después hay gente con furgonetas con mejor o peor suerte, y cada vez hay más anuncios en las farolas o en internet en los que cualquiera te hace una mudanza. Hay que tener cuidado porque no es el primer caso de gente que se ofrece, te lleva las cosas y no las vuelves a ver, que trabaja sin facturas, sin cobrar el IVA y sin estar asegurada”, explica desde la nave en Agrela de Mudanzas Hércules.

Suscríbete para seguir leyendo