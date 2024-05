Artesanos ‘gen Z’ para rejuvenecer el Tribunal

Los alumnos y alumnas del grado medio en Instalación y Amueblamiento del instituto Rosalía Mera han dejado su huella en las piezas históricas que decoran las estancias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Los jóvenes, que rondan los 18 años, han sido los encargados de restaurar algunos de los bancos y piezas más singulares que se reparten por las estancias del Palacio de Justicia. En concreto, se han puesto manos a la obra para rejuvenecer los bancos diseñados por el arquitecto responsable de la estructura que hoy alberga el TSXG, Julio Galán, que concibió como un todo los elementos interiores y exteriores del edificio.

“Fue una labor muy entretenida, aprendimos mucho”, cuenta Julián Blanco y Nuno Concheiro, los dos jóvenes artesanos de 18 años encargados de acometer la tarea en los talleres del Rosalía Mera. “Primero desinfectamos los bancos mediante un método de inyección. Después, los bancos estuvieron en cuarentena una semana, y, una vez terminada, procedimos al encolado de los bancos. Cabe destacar que utilizamos productos naturales y reversibles”, cuentan los alumnos.

Para ambos, esta ha sido una de sus primeras experiencias profesionales con muebles reales, más allá de los trabajos en el taller del centro; lo que les ha servido para tener un primer contacto con el mundo profesional que les espera ahí fuera, en el que ya van vislumbrando sus objetivos: Julián Blanco se orientará hacia la carpintería industrial y Nuno Concheiro, hacia la ebanistería y la luthería. No han estado solos en el proceso: los pasos previos han sido responsabilidad de otra de sus compañeras, Uxía Boado, que se ha encargado de hacer los planos, en planta, alzado y perfil y con diferentes cortes, de los bancos que después serían restaurados en las instalaciones del Rosalía Mera.

“Es un paso que se hace antes del proceso para que se vean los ensambles, con las medidas y los detalles. Me llamó la atención las medidas de unión que tienen, que son antiguas y ya no se utilizan, pero al ser piezas enteras, hace que el banco no se caiga ni se deshaga”, cuenta la joven, que ha encontrado en el diseño y el dibujo una posible orientación profesional el día de mañana. Antes de comenzar a trabajar sobre las piezas, no obstante, los alumnos tuvieron la oportunidad de visitar el Palacio de Justicia y darle así un contexto al proyecto.

Sacar a los alumnos y alumnas de las aulas es otra de las pretensiones de esta colaboración. Por parte del Tribunal, era la forma de dotar de valor añadido a la restauración de sus piezas históricas, al ponerlas en manos de los jóvenes profesionales. Para el centro, supone ensanchar los horizontes de su alumnado y despertar su curiosidad por el mundo.

“Nos gusta hacer este tipo de colaboraciones pensando en que somos capaces de transmitir cultura. Si tenemos la oportunidad de trabajar con asientos de hace más de un siglo, podemos enseñarles que el material es perecedero, y que es nuestro labor cuidarlo”, cuenta Santiago Martínez, profesor de taller del ciclo.