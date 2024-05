“A maxia do ensino está no profesorado, non nos dispositivos electrónicos”

Research.com sitúao nun grupo de doce investigadores da UDC nunha lista entre os mellores do mundo. Ten relevancia a consideración desta plataforma?

Todas estas cousas hai que tomalas con cautela, non hai que virse arriba. Sinto orgullo e satisfacción porque é mellor aparecer que non aparecer, e os que aparecemos aí será por algún motivo. Esta é unha plataforma de información científica e como esta hai moitas.

En todo caso, a súa área de traballo é a única de letras, porque os seus colegas da UDC recoñecidos investigan Química, Bioloxía, Mediciña ou o sector TIC.

Si, as outras áreas teñen unha tradición investigadora máis potente. A Psicoloxía Clínica e a Psicobioloxía son máis potentes que a Educativa, que é máis próxima ás ciencias sociais. A nós cústanos máis publicar nas revistas de impacto internacional... Dito doutro xeito: non é o mesmo investigar a alumnos e a mestres que facelo con batas de laboratorio.

Ten adquirida máis trascendencia esta rama nos últimos anos no eido investigador?

Vense a demandar moito a presenza do psicólogo educador porque cada vez hai máis problemática nas nosas aulas a nivel psicolóxico, por casos de acoso, ciberbullying ou ansiedade. Isto fai necesario un maior número de profesionais formados para atender estas situacións, e penso que nos vindeiros anos estes profesionais terán máis protagonismo nos centros educativos.

Leva tempo traballando na relación entre os deberes escolares e o rendemento. Sobre que versan ás súas novas investigacións?

Temos traballos publicados no campo da motivación académica porque hoxe nos atopamos con alumnos cun certo grao de desmotivación, se cadra porque os mestres teñen que actualizar os seus programas ou a forma de ensinalos, o que propicia o abandono escolar temprano. Tamén en ferramentas para mellorar a prescripción de deberes para o alumnado. E no ano 2021 empezamos cun proxecto sobre a implicación dos pais e as nais de cara á mellora do compromiso do alumnado na escola, que cremos que rematará o próximo ano.

O ensino experimenta cambios significativos no alumnado, no profesorado e na relación entre uns e outros?

Cambiou a relación entre o profesor e o alumno. Na miña época era moi distante e o alumno tiña medo ao mestre, moito respeto, ninguén poñía en dúbida nada do que dicía. A relación cambiou en xeral para ben, cara unha maior cercanía e confianza, o que tamén ten os seus riscos. Nese trato cordial entre ambos ás veces cruzamos unha liña vermella que fai perder un pouco a autoridade do mestre, non en sentido autoritario senón en sentido de terlle respeto e que se lle preste atención. Esta perda de autoridade se da tamén por parte dos pais e nais, que cuestionan a propia utilidade do profesor.

Tense cuestionado tamén nestes días a educación nas aulas a través das pantallas. Que postura ten?

Se cadra estanse a usar os ordenadores e as tablets de xeito un pouco abusivo. Teño moi claro que a maxia do ensino non está nos dispositivos electrónicos, está no profesorado, en calquera sistema educativo. Non podemos renunciar á relevancia que teñen estes aparatos, se lles pode sacar un partido docente enorme para facilitar a aprendizaxe, pero é moi importante que o alumnado sexa capaz de tomar notas con papel e lapis, de escribir; non só polo acto en si de escribir senón porque ese acto facilita o almacenamento e asentamiento de coñecementos na nosa mente, facilita o recordo e a memorización, o alumno fai esquemas e relaciona unhas ideas con outras.

Que riscos ten a tecnoloxía na educación?

O abuso da tecnoloxía mesma, por iso hai que ter un control sobre a mesma, ben por parte dos centros ou das propias familias, que son as primeiras responsables dos usos abusivos de certos dispositivos, de que despois rañemos as vestiduras cando atopamos adicións a eses dispositivos: videoxogos, acceso a pornografía a idades tempranas… Educar non é deixar facer o que dea a gana, educar é poñer límites, decidir o que é bo e que é malo; esa definición do bo e do malo non reprime conductas nin causa traumas aos mozos, o problema é que non haxa control sobre iso.

Que preocupacións ou conflictos advierten os educadores no alumnado actual?

Atopámomos cunha alta tasa de ansiedade e depresións nos mozos e mozas, entre adolescentes, incluso con casos de tentativas de suicido. Son situacións ás que non se chega dun día para outro senón que son producto de situacions previas moi traumáticas. Isto dase moitas veces polo desexo de obter satisfacción inmediatamente, o cal produce moi pouca tolerancia á frustración ante un pequeno fracaso. Todo o mundo quere ser feliz, pero a felicidade non é incompatible con feito de que hai que cumprir normas e ordes.

Pais e nais compórtanse axeitadamente na educación dos fillos?

A sobreprotección non é positiva, nin para os fillas ni para os pais. A actitude vixiante non é exercer o férreo control dos fillos senón tentar de favorecer a súa autonomía. É máis positiva a actitude de soporte afectivo e emocional dos pais sen necesidade de entrometerse tanto nas vidas dos fillos.

