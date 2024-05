Los policías de A Coruña reclaman más protección ante los ataques con cuchillos tras el ataque de la celebración del Dépor: “Sería bueno tener cascos”

El agente antidisturbios de la Policía Nacional al que un hombre intentó apuñalar en un bar de Cuatro Caminos el pasado sábado no resultó herido por la protección de su chaleco y casco. Pero los sindicatos del 091 señalan que los patrulleros que realizan la mayor parte de las intervenciones no tienen tanto blindaje, y reclaman mejor material. En palabras de Marcos Franco, secretario local del Sindicato Unificado de Policía (SUP), aunque la mayoría de los agentes ya cuentan con chalecos, “sería bueno tener cascos” con los que equiparse para intervenciones en las que haya peligro.

Lo mismo opina Luis González, secretario provincial de la Unión Federal de Policía (UFP), que indica que su sindicato lleva una “lucha de años” para que se recuperen los “cascos de protección de los que antiguamente sí se disponía”. Si el agente agredido el sábado no hubiese tenido este elemento, indica, “seguramente se hubiera tragado unas cuchilladas en la cabeza”, y, aunque en un servicio no haya armas blancas, un casco defiende del lanzamiento de objetos como “botellas y vasos”.

Para Borja Varela, secretario provincial de la Confederación Española de Policía (CEP), hay un “aumento de agresiones” a policías, tanto en España como en A Coruña, y sensación de “impunidad”. “Nos sentimos desprotegidos”, señala Varela, que pide “más personal y más medios”. Según afirma, hay policías que “no tienen el chaleco antibalas y antipunción” y emplean otros colectivos que “son muy aparatosos” y normalmente no se llevan puestos a menos que se prevea una intervención peligrosa. En cuanto a los guantes anticorte, “no cubren a toda la plantilla, no se reponen con la suficiente asiduidad, y hay compañeros que o pagan de su bolsillo o no tienen medios de protección”. Sobre los chalecos, Marcos Franco matiza que los patrulleros los tienen en general “y si hay alguien no, se le deja uno de dotación”, aunque coincide con Varela en que estos últimos son engorrosos, sobre todo en verano. “Quizás faltan más en otros destinos, como policía judicial o investigación”, indica.

Manuel Freire, presidente de la Asociación Profesional de Policía Local, cree que harían falta más “cascos y escudos” en el 092, pero señala que desde hace un año “disponemos todos de chalecos antibala y anticorte personalizados”, después de “estar peleando un montón de años” por ello. “Hemos mejorado una barbaridad”, indica.

Más empleo de navajas

Freire sí que ve un aumento “indudable” del uso de armas blancas. En las estadísticas criminales no aparecen como un delito aparte, pero sí que las intervenciones de la Policía Local reflejan 112 denuncias por portarlas en 2022 y 77 en 2023. Entre 2016 y 2020 habían permanecido entre 27 y 52 casos anuales, mientras que en 2014 y 2015 fueron 93 y 72. El policía local indica que “rara es la semana en la que no tenemos dos, tres o cuatro intervenciones”, con enfrentamientos contra los agentes “muchas veces” y lo relaciona con el “despunte” de la droga.

Aunque indica que no dispone de estadísticas, Borja Varela señala que desde la CEP perciben un “aumento” de las armas blancas y denuncia que el número de agentes en la calle es “insuficiente”. “Lo que se percibe es que estamos en una sociedad más violenta que hace unos años”, puntualiza. Marcos Franco considera que hay un “repunte” de arma blanca por la falta de “patrullas de prevención”, que realicen identificaciones y cacheos de sospechosos para prevenir el porte de objetos peligrosos, algo que también vincula con la falta de personal. En la calle, explica el policía “hay muchísima gente con cuchillos, destornilladores, punzones”.

