La hostelería de A Coruña aplica el alza de precios aplazada en enero al encarecerse sus costes

“Llevábamos más de un año sin subir los precios”, explica Ángel Brey, propietario del local de hostelería El Café de Macondo, sobre el cartel colocado en su establecimiento, en el que anuncia a sus clientes que a partir del sábado se incrementará el coste de las consumiciones, ya que considera que “los precios han subido en la mayoría de los artículos”.

El comportamiento de este hostelero no es único, ya que numerosos titulares de locales de este sector están decidiendo en las últimas semanas incrementar los precios tras haber aplazado las subidas que tradicionalmente se efectuaban al inicio del año. “Lo que estamos viendo es que como mínimo hay que subir una o dos veces al año, ya que pasaron varios años en los que se aguantó sin subir”, señala Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, quien estima que la inflación “sigue subiendo porque en la cesta de productos sobre la que se calcula no está la totalidad de ellos”, a lo que añade: “Cualquier persona va al supermercado y ve cómo están los precios”.

Cañete detalla que han subido las tarifas de suministros energéticos como el gas y la electricidad, que califica de “muy importantes” para la hostelería por el alto consumo que se hace de ellos. En relación con las materias primas calcula que en los últimos tiempos su coste ha aumentado “entre 20% y un 30%”, con el aceite como la estrella de las subidas. También alude a los costes laborales tras la aprobación del nuevo convenio colectivo, que estableció un incremento del 8% con carácter retroactivo y al que añade el IPC, además de los seguros sociales y la cuota de autónomos.

El presidente de Hostelería menciona además que la subida de los precios del transporte internacional afecta mucho al café y que las tasas de las terrazas lo hicieron un 100%, por lo que “todo eso hay que repercutirlo en el precio final del producto”. Frente a la tesis oficial de que la inflación se ha moderado en los últimos meses, interpreta que “sigue subiendo porque en la cesta de productos analizada no está la totalidad, cualquier persona va al supermercado y ve cómo está”.

Brey coincide en esa visión de la situación del sector al afirmar que “los productos suben todos los años, pero el chocolate lo ha hecho notablemente en los últimos meses por problemas en los cultivos”, lo que afecta de forma especial a un establecimiento como el suyo. “Ha aumentado todo y a nivel doméstico la gente también lo nota mucho, no es algo que se desconozca y la forma de repercutirlo es subir los precios”, destaca el responsable de El Café de Macondo.

“Nosotros no hicimos subida en enero e intentamos aguantar lo máximo que pudimos, pero entre marzo y abril la aplicamos en varios productos como el agua y la cerveza, aunque mantuvimos el del café porque el proveedor hizo una subida pequeña y la compensamos bajando nuestro margen de beneficio”, comenta Alberto Boquete, propietario de La Mansión 1783. En su opinión, “hay productos que se han disparado como refrescos, cerveza o vinos” y, aunque ha conseguido evitar la subida del precio del café durante los últimos cinco años, advierte de que “en otros productos no queda más remedio que hacerla”.

“Sabemos que hay que intentar ofrecer unos precios asequibles”, admite Boquete, quien reconoce la dificultad de hacerlo ante el incremento de los costes de los suministros y de materias primas como el aceite, ya que el utilizado en las freidoras pasó de 1,70 a más de dos euros el litro en dos años. Según resalta, “ha subido absolutamente todo”, y pone como ejemplo el coste del personal, ya que en los últimos tres años lo hizo un 11,75%, por lo que los hosteleros se ven abocados a aplicar subidas de precios porque “de algún lado tiene que salir el dinero”.

Para Héctor Cañete, “el margen de beneficios se ha estrechado muchísimo, y cuando lo hace tanto llega un momento en que no da y por eso se producen cierres de establecimientos desde hace años”. Para el presidente de la asociación, “aunque la sensación sea otra, hay más cierres que aperturas”.

“Al comienzo de este año no hicimos la subida habitual, pero después de la Semana Santa tocamos un poquito los precios para adaptarnos a este nuevo tiempo”, indica Xabi Barral, responsable de La Barbería, local que aprovechó el cambio que introdujo en su carta para subir el coste de los platos “entre un 5% y un 10% porque no quedó más remedio”. Barral cita el aceite, los frescos y la cerveza entre los productos en los que los hosteleros han tenido que afrontar aumentos de costes, además de la energía.

“No me puedo columpiar, tengo que adaptarme a los bolsillos de mis clientes”, declara sobre las dificultades para trasladar esas alzas a los precios, ya que recuerda que el público objetivo del sector hostelero “en un 80% es de A Coruña, ya que esto no es Magaluf”, al tiempo que prevé que no se dejará de acudir a los locales pero que cambiarán los hábitos de consumo.

