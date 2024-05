“La Sinfónica forma parte de la sociedad y es un placer hacer música con ella”

El violista Joaquín Riquelme, integrante de la Filarmónica de Berlín, juntará sus cuerdas este viernes a los instrumentos de la Orquesta Sinfónica de Galicia para interpretar el Concierto para viola de Béla Bartók, donde intervendrá como solista. Dirigirá al conjunto José Trigueros, con un programa que también integrará la versión original de 1914 de la obra El amor brujo, de Manuel de Falla, junto a la cantaora Marina Heredia. Será en el Palacio de la Ópera, a las 20.00 horas.

Será solista en el Concierto para viola de Béla Bartók, una obra que genera controversia, porque la dejó inacabada al morir.

Es una obra, es verdad, que el opus pone póstuma, pero Bartók dejó escrita algunas de las melodías y algunos de los motivos. Luego, un alumno suyo, Tibor Serly, junto al violista William Primrose, que es por quien escribió este concierto, la terminaron. Por eso hay la incógnita de qué será y qué no será suyo. Ahora el manuscrito se puede ver, y hay opiniones de todo tipo, pero los temas están escritos por Bartók.

Sigue habiendo cierto debate: hay quien dice que no suena a Bartók; y otras voces sostienen que representa mejor que ninguna su etapa final. ¿Qué opina?

Yo, sin ser musicólogo, como mero instrumentista, he indagado en el asunto y creo que queda abierto a la duda. En el manuscrito no hay muchas cosas, no se sabe qué le pudo decir Bartók a su alumno para completarlo. Lo que se sabe es lo que dejó escrito, pero lo que no, se lo pudo haber comentado. Ese es el misterio. Ocurre con otras obras, como, salvando las distancias, el Réquiem de Mozart, que sí se sabe más a ciencia cierta lo que hizo uno y otro. En este caso, tanto Primrose como Serly lo editaron bastante. Es algo normal, ya que Primrose, como intérprete solista, suele formar parte de ese proceso creativo. Los compositores normalmente lo tienen en cuenta, o piden consejo. Los propios instrumentistas dicen quiero que sea así o asá, para que se adapte un poco a ellos. En un principio, estaba claro que Primrose iba a tomar parte en ello.

En este caso, usted como solista, ¿qué impronta va a dejar?

Mi interpretación tendrá en cuenta de dónde viene el compositor. Bartók se dedicó en su momento a ir de pueblo en pueblo con un magnetófono de cinta, a principios del XX, por la zona en la que nació, Hungría, Rumanía, todos esos lugares, recabando cantos populares. Eso en el concierto se ve claramente, la influencia de la obra de Bartók en ese aspecto, de haber recogido las melodías populares.

¿Qué nos cuenta este concierto, para quien no esté familiarizado con el folclore transilvano que Bartók recogió?

Es un concierto bastante melódico, para lo que es Bartók. Se ve en el primer movimiento una especie de danza más lírica; el segundo movimiento, el adagio, se ve un momento de paz y tranquilidad, y luego en el último movimiento, se ve una danza zíngara, en la que la viola exprime todas las posibilidades técnicas del solista. Es uno de los conciertos más difíciles que hay para viola. Los tres están unidos, no es un concierto que digas: primer movimiento, termina, segundo movimiento, termina. Aquí van enlazándose uno con el otro.

¿Ahí se ve el desafío del solista, y también su pericia?

Sí, entre el primero y el segundo es el fagot el que enlaza, para bajar la intensidad del primero y llevarlo a la tranquilidad del segundo. En el caso del segundo al tercero, es la viola solista la que lleva la tranquilidad del segundo a la efervescencia final.

¿Será su primera colaboración con la Sinfónica de Galicia?

Es la primera vez que tengo el honor de tocar con ellos como solista. Es un placer, porque para mí es una de las mejores orquestas de España, entre las tres o cuatro mejores, diría. Es un placer hacer música con ellos, ya que desde que los escuché por primera vez me quedé sorprendido del nivel. Todo el mundo se piensa que las mejores orquestas están en ciudades grandes, y en cambio A Coruña, que no tiene las posibilidades de público de Madrid o Barcelona, tiene una de las mejores del país.

Algo sabe usted, tras tantos años con la Filarmónica de Berlín, uno de los techos de cualquier músico.

Sí. Para mí es la mejor orquesta del mundo actualmente, aunque qué voy a decir yo. Es un sueño hecho realidad y un placer tocar ahí. Una vez que entra uno en esa sala, se sienta en esa silla, fluye todo.

¿El público español va asemejándose, en cultura musical clásica, a la que hay en Viena o Berlín?

Hay que tener en cuenta que se tiene el encorsetamiento de que la música clásica es algo para personas mayores, y eso es totalmente erróneo. Es música para todo el mundo. Otro punto es que en todos los sitios la pandemia hizo mucho daño, el público mayor tuvo miedo a volver a los grandes espacios abiertos con mucha afluencia; pero sí que es verdad que cada vez se ve más público joven, que es algo que en Berlín llama mucho la atención, porque no solo se ve gente de una edad, también mucho joven. En A Coruña, me da la impresión de que también forma parte de la sociedad. Como van el domingo al estadio de Riazor, van el viernes al Palacio de la Ópera.