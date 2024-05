El Concello paga a Tranvías por orden judicial otros 5,4 millones de la deuda del bonobús

El Ayuntamiento ha saldado por orden judicial una deuda de 5,4 millones de euros con la Compañía de Tranvías correspondientes al bonobús de 2023. Esta cantidad se suma a otros 3,7 millones también demandados por la empresa. En ambos casos, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de A Coruña estimó la medida cautelar demandada por la concesionaria, que solicitó el abono de las cantidades, que suman 9,1 millones de euros, sin aguardar a que se resolviera los recursos que había interpuesto.

El pago de la cantidad más elevada lo ordenó el juzgado en un auto emitido el 15 de marzo. Según fuentes municipales, ya se han abonado los 5,4 millones. El de la menor, fue estimado por el juzgado el 9 de mayo. El Ayuntamiento incluye este segundo, de 3,7 millones, en la modificación del presupuesto que llevará a pleno el próximo jueves, paso previo a su abono a Tranvías. Según el Gobierno local, ya no se adeudan cantidades del bonobús de 2023 a la concesionaria.

En ambas reclamaciones judiciales, seguidas por separado en el mismo juzgado, Tranvías apela a los tribunales para solicitar el abono de facturas pendientes por parte del Ayuntamiento. Según consta en los autos, la concesionaria presentó la reclamación del pago al Gobierno local en noviembre de 2023, pero no fue atendida “por no existir crédito suficiente en el presupuesto” municipal de ese año. En sede judicial, el Ejecutivo local no negó las cantidades reclamadas por Tranvías, pero sí se opuso al pago inmediato como medida cautelar. Entre otros argumentos, desestimados por el juzgado, alegó que la ley de contratos, a la que apelaba la compañía, no era de aplicación en este caso porque la deuda no obedecía a la ejecución del contrato, sino que se trataba de una “ayuda\subvención”.

En las últimas décadas, ha sido habitual la aprobación de modificaciones presupuestarias para completar el pago del bonobús del año anterior a la Compañía de Tranvías. Pero, a diferencia de otros ejercicios, la empresa ha recurrido a la Justicia para conseguir cobrar ante lo que considera “inactividad” del Ayuntamiento.

La Intervención general del Concello, en sus dictámenes previos a la aprobación de cada presupuesto, ha incluido la advertencia de que, año tras año, las cuantías asignadas al bonobús no cubrirían los importes finales, por lo que demandaba un incremento que habitualmente no era atendido.

En el informe que acompaña la modificación presupuestaria que irá a pleno la próxima semana, Intervención reprende al Gobierno local por cómo ha gestionado la rebaja extra del bonobús cofinanciada por el Estado: “Cuando se aprobó en Junta de Gobierno se afirmó que se estimaba el crédito existente suficiente para acometer esa mayor aportación del Concello, y finalmente la desviación fue muy superior a lo que podríamos considerar como razonable”.

La partida presupuestada este año, según Intervención, “ya está agotada si consideramos los datos e importes de 2023”. Por ello, demanda al Gobierno local “medidas presupuestarias oportunas y/o reducir o reajustar a la baja las aportaciones del Concello al precio del billete” debido a que “en este ejercicio no es que la desviación pueda producirse, sino que ya se ha producido y de no variar la aportación del Ayuntamiento, el déficit de presupuesto en esta ayuda va a ser de mucho importe económico”.

