El Concello eleva a 4,1 millones las deudas pendientes de pago por las fiestas de 2023

El montante de las facturas pendientes de pago por las fiestas de 2023 asciende al menos a 4,11 millones de euros. A ellas hará frente el Ayuntamiento con una modificación del presupuesto del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) por ese importe, que ayer aprobó este ente con los votos a favor del PSOE y el BNG, y en contra del PP. Esta cantidad eleva en 1,6 millones los 2,5 que el Gobierno local intentó abonar hace un mes, de lo que tuvo que desistir por falta de apoyos en el pleno. Y se acerca a los 4,3 millones denunciados por los nacionalistas.

A diferencia de entonces, el Ejecutivo ha logrado el apoyo del BNG, que había demandado el abono de todas las facturas pendientes en lugar de hacerlo por partes, como pretendía el Gobierno inicialmente, para evitar así “hacer distinciones entre los acreedores”, más de 400. El PP mantuvo su oposición apoyado en el contundente informe de Intervención, que advirtió de que estas facturas corresponden a servicios contratados “sin crédito presupuestario y/o sin seguir el procedimiento legalmente establecido”. Tras aprobarse ayer en el consejo rector del IMCE, la modificación presupuestaria se someterá a votación de la Corporación local el jueves.

Intervención, cuya opinión es preceptiva pero no vinculante, emitió un primer dictamen negativo por, entre otros motivos, la falta de justificación y de un informe de asesoría. Solventadas estas carencias por el Ejecutivo, el órgano fiscalizador ratifica un nuevo escrito “que no es desfavorable”, pero sí muy crítico, y advierte: “Esto no implica que le estemos dando una conformidad legal al gasto, especialmente cuando por su cuantía y naturaleza debe ser objeto de un mayor reproche”. Remarca que la aprobación del pago por el pleno “no anula las consecuencias que puedan derivarse de comprometer gasto público sin crédito y/o omitiendo el procedimiento legalmente establecido”, que la Ley de Transparencia “tipifica como infracción muy grave”.

Expone Intervención que el IMCE, ente autónomo a través del que el Concello organiza fiestas y actividades culturales, contrató los servicios adeudados sin presupuesto, por lo que se saltó la ley de contratos al no licitarlos y eludió el control previo del gasto. “Hacer gasto sin crédito o al margen del presupuesto implica, además de un incumplimiento legal, incurrir en un riesgo, en especial cuando son cantidades millonarias como es el caso, de comprometer la sostenibilidad financiera del Concello”, advierte Intervención. Advierte de que el propio Ayuntamiento se enfrenta a una “posible situación” de falta de liquidez a corto plazo al tener once millones pendientes de pago y sin presupuesto cuando el ahorro al cierre de 2023 fue de 6,2 millones. Este riesgo, expone, “puede estar atenuado por la prudente dotación de saldos de dudoso cobro”.

El IMCE admite que la inexistencia de crédito impidió abrir un procedimiento de contratación y, para justificar que los precios pactados estuvieron conforme a mercado, presenta dictámenes externos. Su vicepresidente y concejal de Fomento y Promoción da Cidade, Gonzalo Castro, justifica en un informe que estos gastos “fueron necesarios para mantener el nivel de programación cultural” y que “la no realización de estas actividades produciría un impacto negativo para la ciudad”, no solo para el sector cultural sino también para la hostelería, el hospedaje y el transporte público”.

Los 4,1 millones corresponden a facturas presentadas desde el 22 de mayo del año pasado hasta ahora, todas por servicios prestados en 2023. El abanico de actividades es amplio, pero todas vinculadas a fiestas: contrataciones artísticas para festejos en los barrios y en agosto, el plan de apoyo a las entidades locales, seguridad, teléfono, suministros, logística, iluminación, producción de conciertos, y espectáculos pirotécnicos como la Batalla Naval. La mayor deuda es con un proveedor que facturó 461.464 euros. Al menos a otras siete empresas se les debe, a cada una, entre 217.295 y 372.037 euros.

El IMCE afrontará estos pagos con una inyección de 3,39 millones de euros del Ayuntamiento, que también irá al pleno del próximo jueves, con 473.500 euros de su remanente de tesorería de 2023 y con una transferencia de crédito de 425.000 euros aprobada por la alcaldesa con cargo a partidas de Cultura destinadas a subvenciones a empresas privadas y transferencias corrientes.

La alcaldesa reprocha al PP el “insulto permanente”

La alcaldesa, Inés Rey, acusó ayer al PP de estar en el “insulto permanente”, después de que pidiera dimisiones y responsabilidades por la gestión del IMCE. “Comentaré las críticas cuando sean constructivas, vayan a favor de la ciudad, y se hagan con rigor y seriedad”, declaró. El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, insistió ayer en pedir explicaciones al Gobierno local tras conocerse el nuevo informe de Intervención. Las facturas del IMCE, a su juicio, “reflejan una gestión nefasta y sin control”.

Suscríbete para seguir leyendo