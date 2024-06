“El tiburón toro no es agresivo, pero le damos de comer con pértigas y en equipo”

Francisco Armesto es el director del Aquarium Finisterrae, en cuya sala Nautilus nada Gastón, un macho de tiburón toro de dos metros y medio de largo que es una de las estrellas de la instalación. El animal acaba de cumplir 18 años en el acuario.

¿Cuál es la historia del animal?

Debió nacer en 1996 y fue capturado en aguas sudafricanas con un año, unos 50 kilos y 1,8 metros. Estuvo unos nueve años en un acuario de Bretaña. Vino en 2006 porque allí, por motivos que se desconocen, empezó a tener problemas con otros congéneres, y eran continuas las lesiones y cortes que sufría. Ofrecimos el acuario e hicimos todo lo posible para que viniese. Cuando fuimos a por él llevaba dos meses aislado.

¿Cómo lo trajeron?

En un tráiler, con un tanque importante de agua y otros auxiliares. En Francia había estado tiempo sin comer, el viaje estresa a los animales y pasó una cuarentena. Perdió unos 20 kilos, pero recuperó, y cuando llegó a Nautilus ya estaba en unos 120 kilos y 2,40. Ahora subió a dos metros y medio y entre 130 y 140 kilos.

Al tiburón toro se le ve a veces en libertad en la costa gallega.

Es cosmopolita, se da en prácticamente todas las costas salvo la pacífica norteamericana: suele estar cercano a la costa y le gusta el agua templada. Es muy espectacular; hay otros tiburones con esa forma estilizada pero sin esta imagen tan potente, tan agresiva. Resulta muy interesante para los acuarios porque reúne todas las características de un gran tiburón pero no es especialmente peligroso: suele acomodarse bien a la vida en los acuarios. Y es interesante biológicamente.

¿Por qué?

Puede tragar aire para determinar la profundidad a la que nada, los huevos se abren en los dos úteros de la madre y los peces practican el canibalismo intrauterino: los más fuertes se van comiendo a los otros hasta que queda uno. Otros tiburones necesitan nadar para respirar, pero esta especie no. Gastón muchas veces se sienta sobre el fondo: algunos visitantes llegan corriendo diciendo que se está muriendo, pero está descansando. Conforme cumple años, parece que cada vez permanece más tiempo quieto. Pero normalmente está nadando a contracorriente alrededor de la sala.

¿Por qué a contracorriente?

Imagino que porque controla mejor los movimientos, no sabría decir.

Decía que no era muy peligroso.

No es agresivo como otras especies, pero no quiere decir que uno pueda convivir tranquilamente bajo el agua con él. Se baja a a dar de comer a la sala en la que está en equipos de tres buceadores, pendientes de todo lo que sucede, aunque nunca tuvimos una mala experiencia.

¿Cómo le dan de comer?

Tres días a la semana, a las 11.30 horas de los lunes, miércoles y viernes: el que esté interesado puede verlo. Gastón es el único pez al que le dan de comer individualmente: unos dos kilos y medio de merluza, caballa, pota... Con pértigas, para que el buceador no corra riesgos.

Ha matado a otros peces de la sala, pero puntualmente.

Al no tener hambre no pone en marcha su instinto de caza. En alguna ocasión, bien porque decidió no comer, o por el movimiento incauto de pez le dispara el instinto de caza, tiene capturado algún ejemplar.

¿Reconoce a la gente?

No conocemos detalles que muestren que tengan diferente sensibilidad hacia un acuarista que otro. Es difícil que pueda reconocerlos. Tiene un olfato muy fino, pero van rodeados de neopreno, con gafas...

¿Impacta a los visitantes?

La mayor parte de la gente que viene al acuario viene muy motivada por los tiburones y en concreto por Gastón. Es el rey de Nautilus.

Con unos 28 años, el animal ya es mayor. ¿Le buscan sustituto?

Desde hace muchos años estamos con el radar puesto, pero cada vez es más difícil conseguir estos animales: se capturan menos, la legislación es más exigente... Pero estamos a la espera y buscando.

¿Podrían estar en la misma sala?

Sí, normalmente no hay problemas. En la naturaleza hacen grupos para reproducirse o pescar.

Los tiburones tienen mala fama.

En el mundo no hay muchos ataques, y muertes muchas menos, y sin embargo tenemos miedo a estos animales y no a otros más peligrosos. Tienen mala fama de terribles y de agresivos por las películas.

¿Y somos peligrosos para ellos?

Hemos generado una crisis ambiental de la que ya sufrimos las consecuencias, y la pérdida de tiburones es una de las consecuencias. Hay sitios donde se les captura para sacarles la aleta, y el animal muere: es una barbaridad. Caen en redes y se les dio caza por el miedo, irracional en muchos sentidos, que les tenemos.

