Consenso en el diseño y muelles públicos, la demanda de vecinos y entidades para el puerto

Representantes sociales e institucionales forman parte de la lista aprobada por unanimidad por PSOE, PP y BNG para que expongan su visión sobre la reordenación de la fachada marítima dentro de la comisión municipal. Una ronda de consultas que empezará a finales de junio y que servirá como foro para presentar propuestas y defender a algunos colectivos dentro del nuevo diseño de los muelles. La mayoría desvela a LA OPINIÓN que apuesta por llegar a una solución consensuada, con amplia participación, y mantener la titularidad pública de los terrenos, con una solución para la condonación de la deuda de la Autoridad Portuaria. El protocolo firmado por Ayuntamiento, Autoridad Portuaria, Xunta y Estado no menciona esta condonación, y solo fija la titularidad pública para los muelles de Batería y Calvo Sotelo, los más céntricos.

Comisión Aberta en Defensa do Común. El portavoz de Defensa do Común asegura que el objetivo es que “a totalidade dos terreos sexan públicos”. Recuerda, además, “que os convenios de 2004 seguen vixentes”. “Queremos que cambie o PXOM para coñecer a cuestión urbanística e que se limiten os usos”, apunta. Vales cree que es la alcaldesa, Inés Rey, “a que ten que liderar este procedemento”. Defensa do Común apuesta por la “condonación da débeda”. “É fundamental. A Autoridade Portuaria ten que ter viabilidade”, indica, y asegura que seguirán haciendo manifestaciones sobre este asunto “se é necesario”. Para esta plataforma, el protocolo firmado por Xunta, Concello, Puerto y Estado “adolece de concreción sobre aspectos básicos profundizando no que interesa e omitindo o que non convén explicar cun exceso de literatura”. También propone crear una plataforma cívica integrada por el movimiento asociativo en orden a definir los usos de la fachada marítima: zonas verdes, usos cívicos, productivos y portuarios vinculados a las actividades pesqueras y de transformación.

Asociación de vecinos de A Gaiteira-Os Castros. El presidente de la asociación vecinal, Paulo Sexto, avisa que está “en juego el futuro de la ciudad y del barrio”, pues es el más próximo a los muelles de San Diego y petrolero. “Queremos que se cuente con la opinión de todos los participantes: empresas, vecinos y colectivos ecologistas”, comenta. Sobre el estudio que el Ayuntamiento había encargado a la Universidade da Coruña (UDC) indica que “hay cosas interesantes”, por lo que “puede ser un buen punto de partida” para avanzar en este procedimiento. “Eliminar el viaducto o el muro que separa el muelle del barrio son cosas positivas”, añade, a la vez que pide al Concello que “asuma el liderazgo” de esta transformación.

Asociación de Usuarios del Puerto de A Coruña (Ausport). El presidente de Ausport, Fernando Vidal, manifiesta que “la vida comercial del puerto interior es muy intensa” y que parte de esa actividad “no es susceptible de poder trasladarse al puerto exterior”. “Hay 7.000 familias que dependen de esta actividad”, destaca para decir que esta reordenación de los muelles “hay que tomársela muy en serio”. “Que haya sensatez y calma, no se pueden hacer las cosas con prisa”, añade. Vidal informa de que “el Puerto va a encargar un estudio de actividad y de espacios portuarios” para poder llegar “a una convivencia entre labores portuarias y disfrute de la ciudadanía”. “Habrá zonas que tendrán que ser acotadas”, señala, a la vez que recuerda que es clave “la financiación del puerto exterior”. “Entre todos llegaremos a un acuerdo”, confía.

Universidade da Coruña. Carlos Nárdiz, responsable de las líneas estratégicas que encargó el Concello a la Universidad para los terrenos portuarios liberados, cree que el protocolo “fue una declaración de intenciones, pero no compromete a nadie ni tiene convenios”. Llegados a este punto, defiende, habría que establecer un “plan director de definición de usos futuros”. “Ya tendríamos que estar hablando de convenios específicos que comprometieran a la Administración”, expone. También pone el foco sobre la deuda de la Autoridad Portuaria: “Tiene que haber unos compromisos para su financiación”.

Lonja de A Coruña. El presidente del mercado de pescado, Juan Carlos Corrás, reclama que el reordenación del litoral ponga las “menos trabas posibles” al sector. En caso de que haya un cambio de ubicación de la Lonja, pide que se tenga en cuenta que hay que trasladar instalaciones auxiliares. “No es solo la lonja, hay compradores, exportadores, talleres, industrias paralelas”, ha comentado a este diario. Corrás, que también es directivo de la patronal Pescagalicia y representante del sector pesquero en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, espera que en este proceso se tenga en cuenta a este sector, aunque no concreta cuál es su postura: “Lo que tenemos claro es que queremos seguir siendo un puerto pesquero, y que el sector primario, bastante castigado, debe continuar la actividad”. En la comisión municipal también participarán la Asociación de Armadores do Cerco de Galicia (Acerga) y la Asociación Provincial de Armadores de Buques de Pesca de A Coruña (Arpesco).

Confraría de Pescadores da Coruña. El patrón mayor, Javier Mariñas, defiende que es bueno que el sector de la pesca tenga “a opción de opinar” en esta reordenación de la fachada marítima. “Se o sector pesqueiro non está no centro, queremos que se sitúe nunha parte principal”, comenta, e invita a “non dar as costas ao mar” en este proceso porque es moi importante.

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia. El decano, Enrique Urcola Fernández-Miranda, agradece que se les tenga en cuenta para formar parte de esta comisión. “Estamos contentos”, reconoce, y alerta de que “la oportunidad de A Coruña de adaptar el suelo del puerto interior es fantástica”. Urcola cree que hay que “aprovechar” el momento y “hacerlo bien” pero, añade, “consensuado con toda la sociedad”. “Estamos en un momento de consenso. Lo vimos con el protocolo de Xunta, Concello, Estado y Puertos”, expone. El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia aplaude que la comisión municipal “sea tan amplia”, con profesionales de varios sectores. “Tenemos que hacerlo bien y lo más rápidamente posible porque las oportunidades son como el tren y si no las paras pasan de largo”, declara. También asegura que la “experiencia” que tiene su colectivo, que ya participó en la reforma del paseo marítimo, será clave en esta transformación.

Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. “Antes de nada queremos recibir información sobre los planes que hay para el borde litoral y para el puerto”, sentencia Ruth Varela, presidenta de la delegación del Colegio de Arquitectos de Galicia, a la que le “preocupa” cuál es el futuro de “una infraestructura estratégica y productiva muy importante”. “Si el puerto va bien, la ciudad también. Si le va mal, la ciudad se viene abajo”, relata. Por eso, a Varela le parece interesante que el foco se ponga sobre cuestiones de “si vamos a tener un puerto competitivo nivel europeo”. Por eso, entiende que hay que tener en cuenta en todo este proceso “los cambios en el tráfico de mercancías” o “qué marca la política portuaria europea”. La arquitecta analiza que “si se hacen actuaciones reversibles, no pasa nada” pero si se hacen cambios sin una marcha atrás posible “se puede llegar a hacer un mal negocio”. Defiende que para dar nuevos pasos hay que “tener la garantía de que el puerto, esa infraestructura que le produce mucho a la ciudad, va a tener un papel importante en el tráfico nacional. Recuerda que es fundamental “tener una proyección de futuro” para poder hablar “de los usos” que se quieren dar a estos muelles. Ruth Varela desvela que el propio Colegio de Arquitectos de Galicia hará una mesa de trabajo durante este mes para “poder ir a la comisión con los deberes hechos”.

Otras entidades. En la comisión municipal de la fachada marítima también estarán presentes la Autoridad Portuaria, el grupo naturalista Hábitat y la directora corporativa de Puertos del Estado y presidenta de la comisión de Normalización Económica, Pilar Parra. La previsión es que estas reuniones comiencen a finales de junio, pero muchos de los convocados no han sido todavía notificados y algunos aseguraban ayer haberse enterado por este diario de que forman parte de este listado.

