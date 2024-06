Punto y aparte a media vida cuidando

En su informe de vida laboral pone enfermera, pero en sus más de cuatro décadas de actividad ha sido también psicóloga, acompañante, consejera, guía y amiga de los cientos de pacientes que han pasado por sus manos. Reme Fernández, figura referencial de la unidad de Reproducción Humana del hospital Teresa Herrera, ha colgado esta semana el uniforme tras toda una vida de entrega a su labor para disfrutar de una merecida jubilación, que, no obstante, ella todavía aplazaría unos años. “Me da muchísima pena, adoro mi trabajo. Soy una afortunada por haber podido dedicarme a lo que me gusta toda la vida”, resume ella que, no obstante, es consciente de que ya iba tocando. De sus 42 años trabajando, 37 han sido en el área de Ginecología. “De allí soy la más antigua. El otro día jubilamos al último, un médico que hizo la especialidad cuando yo ya era enfermera”, reconoce.

Reme Fernández, poco amiga de protagonismos, no ha podido evitar que la noticia de su retiro corriese como la pólvora entre la plantilla del hospital, en la que es una de las históricas, y también entre sus pacientes, que no han perdido el tiempo en darle una despedida a la altura. Al trajín habitual de la unidad de Reproducción Humana se han unido, estos últimos días, el ir y venir de compañeros y antiguos pacientes que han querido ir a despedirse en persona o, en algún caso, a asegurarse de que la noticia es real. Sus compañeros apelan a la huella que deja, y, sobre todo, al hueco que queda en la unidad. “Es incansable. La conoce todo el hospital. Ha cargado con un trabajo importantísimo, más allá del de enfermería. En determinado momento, la masificación de la consulta era difícil de gestionar, y ella asumió casi el trabajo de los médicos, ejerció como psicóloga… tiene una conexión con los pacientes a la que los médicos no llegamos”, cuenta Marina, la ginecóloga del área.

Reme, por su parte, solo tiene palabras de agradecimiento para el equipo humano que deja y los tiempos de bonanza que están por venir. “Quiero que la gente sepa que quedan en las mejores manos, el equipo se dedica a esto en cuerpo y alma. Ahora el Gobierno ha decidido que va a darle un gran impulso a la reproducción humana, estoy encantada. Antes teníamos que derivar muchas cosas”, señala ella, que ha sido testigo, desde la unidad, de las luces y sombras de la maternidad, y también de la propia vida. Ha formado parte del nacimiento de miles de esos “bebés milagro” que viven en los anhelos de sus madres, y ha acompañado en el duelo a las muchas familias que han salido por la puerta con una decepción.

“He vivido momentos muy bonitos, pero también momentos muy duros. A la gente le das lo que puedes para hacerlo llevadero, pero cada vez que tienen una pérdida y no lo consiguen, viven un duelo, hay que contarlo como tal”, asevera Fernández, que, no obstante, se ha asegurado de que todo el que salga del área de Reproducción Humana lo haga con algo positivo bajo el brazo. Su andadura profesional le ha dejado a ella misma un buen puñado de valiosas lecciones. “Siempre les digo que hay que luchar por el sueño de ser madre o padre, pero no dejar la vida en ello”, aconseja.

No han sido pocos los que, al conocer la noticia, han acudido al hospital o han levantado el teléfono para darle las gracias por su acompañamiento en el proceso, haya sido exitoso o no. Un grupo de mujeres se organizó por whatsapp para llevarle flores y el teléfono no deja de sonar estos días, aunque ella rehúye los focos. Sus pacientes, no obstante, no la dejarán pasar desapercibida. Motivos tienen. “Cuando las familias vamos a hacernos ese tratamiento, siempre es un momento delicado. Conllevan sentimientos, emociones, fracasos, frustración… ella tiene un papel en nuestra estabilidad mental. A mí no me salió bien, y si no fue un trauma para mí no haberlo conseguido, fue en parte gracias a ella. Se merece todo lo bueno a partir de ahora”, concluye Ana, una de sus pacientes.

