Los extranjeros residentes en A Coruña baten récord y suponen ya el 7,6% de la población

A Coruña es una de las ciudades preferidas por la población extranjera para instalarse. Desde 2014, el número de foráneos residentes en esta urbe no ha dejado de crecer y ha batido un récord: ya suponen el 7,6% de la población total. Así lo muestran los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre 2023. El porcentaje ha crecido más de un punto desde el año anterior (6,31%) y casi tres desde 2015 (4,41%). Son ya más de 18.000 personas las que han nacido en un país extranjero pero se han establecido en A Coruña. Si se analizan los datos por grupos de edad, casi un 50% de la población extranjera tiene entre 25 y 44 años, es decir, o están finalizando sus estudios o están inmersos en el mundo laboral. Sin embargo, solo un 4,98% tiene más de 65 años. El saldo migratorio hace descender la edad media de la ciudad.

Hay varios factores detrás de estos números, pero hay uno que destaca por encima del resto: la oferta de empleo. La socióloga Antía Pérez Caramés, especializada en migraciones y profesora en la Universidade da Coruña, detalló a este diario que “las oportunidades y condiciones de empleo” hacen que la población extranjera se decante por A Coruña. Señaló, además, que las migraciones son las “responsables” de que la población coruñesa se mantenga “relativamente estable”.

En esta ciudad es donde hay un mayor porcentaje de residentes de fuera de las grandes urbes de Galicia. La siguen muy de cerca Lugo y Ourense, ambas con un 7,5%. En Santiago y Vigo, la cifra baja al 6,4%, mientras que Pontevedra y Ferrol son las ciudades que menos extranjeros acogen, representando el 4,9 y el 4,5% de sus censos respectivamente.

Porcentaje de población extranjera en A Coruña / LOC

La Cocina Económica ya informó en su memoria de 2023 que A Coruña “continúa siendo una de las ciudades españolas preferentes y elegidas por los migrantes para instalarse y buscar oportunidades para mejorar sus vidas”. Los usuarios que piden ayuda en esta entidad procedente, sobre todo, de América Latina (Venezuela, Perú, Colombia y Cuba). También hay población de Ucrania, pues muchos encontraron un refugio en la ciudad cuando estalló la guerra. Sobre un 25% —datos facilitados por la Asociación Galega de Axuda a Ucraína (AGA-Ucraína)— pudo regresar a sus casas, pero muchos otros decidieron mantener su residencia en A Coruña.

Aunque muchos aterrizan con trabajo o con un plan de futuro estable, otros tiene que iniciar la aventura sin recursos económicos. La Cocina Económica asegura que esto, unido a las limitaciones administrativas que establece la Ley de Extranjería, “aboca a muchas de estas familias a solicitar ayuda asistencial para cubrir necesidades básicas a las pocas semanas de llegar a España”. En Padre Rubinos, por ejemplo, atendieron en 2023 a 2.496 personas de 51 nacionalidades diferentes. La mitad, de América. En concreto: Perú, Venezuela y Colombia.

Muchas de estas personas no están empadronadas, por lo que la cifra de población extranjera en la ciudad podría ser mayor de la que recoge el Instituto Galego de Estatística, en el que también figura que unas 25.000 personas de las otras tres provincias de Galicia escogieron A Coruña para establecerse.

En Galicia, el porcentaje de residentes nacidos en otro país es del 5,16%, 2,5 puntos menos que en A Coruña, pero es también una cifra histórica: nunca hubo tantos foráneos en la comunidad.

“Al principio no fue fácil porque dejamos todo en Venezuela, pero ahora estamos muy contentos”

Era diciembre de 2019 cuando Samarys y su marido Ysmael, con su pequeña, dejaron Caracas (Venezuela) para instalarse en España. “Primero llegamos a Zaragoza, pero unos amigos nos invitaron a venir a A Coruña y nos gustó mucho la ciudad, así que no lo dudamos”, recuerda.

Parece que ha pasado un mundo desde entonces, pero hoy están felices con la decisión y con la familia que han formado en tierras gallegas, donde hace un año tuvieron otro hijo. Los inicios, sin embargo, no fueron sencillos. “Como con todo, al principio no fue fácil. Uno tiene que dejar todo: su casa, su profesión, su vida allá en Venezuela”, explica. Poco a poco tuvieron que adaptarse “al clima, a la comida y a la cultura”. Muchas cosas diferentes. “Fue bastante fuerte. Veníamos de un país mucho más pobre y eso nos generó un impacto. Aquí había de todo, pero nosotros no teníamos nada”, confiesa, a la vez que agradece el apoyo que su familia recibió en todo momento de los miembros de la ONG Ecos do Sur. “La gente nos decía que llovía mucho, pero a nosotros nos gustó el clima porque no es muy fuerte y hay mucho verde y muchos niños”, indica.

La hija con la que se asentaron en la ciudad ya ha soplado las 5 velas y el matrimonio ha tenido un bebé en A Coruña “Un gallego”, celebra. Tanto Samarys como Ysmael tienen trabajo. “Estamos muy contentos”. Por fin, los buenos momentos. Además, toda la familia tiene la nacionalidad española. “El proceso tuvo sus dificultades porque nos pidieron muchísimos papeles y eso en Venezuela es sumamente costoso, pero lo logramos”, comenta.

Todavía no ha tenido la oportunidad de volver de visita a Venezuela, algo que le gustaría para abrazar a parte de su familia, pero está feliz de que su hermana se haya unido a su aventura. “Después de la pandemia, en el periodo en el que todavía no se podía salir, me avisaron de que mi madre había fallecido. Eso fue muy doloroso”, recuerda. Pero hizo todo lo posible para traer a su hermana, Fanny, que ahora ya es una coruñesa más, como ellos. “Estamos muy contentos”, resume.

