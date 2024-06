Una familia de Venezuela se asienta en A Coruña: "Al principio no fue fácil porque dejamos todo, pero ahora estamos muy contentos”

Era diciembre de 2019 cuando Samarys y su marido Ysmael, con su pequeña, dejaron Caracas (Venezuela) para instalarse en España. “Primero llegamos a Zaragoza, pero unos amigos nos invitaron a venir a A Coruña y nos gustó mucho la ciudad, así que no lo dudamos”, recuerda.

Parece que ha pasado un mundo desde entonces, pero hoy están felices con la decisión y con la familia que han formado en tierras gallegas, donde hace un año tuvieron otro hijo. Los inicios, sin embargo, no fueron sencillos. “Como con todo, al principio no fue fácil. Uno tiene que dejar todo: su casa, su profesión, su vida allá en Venezuela”, explica. Poco a poco tuvieron que adaptarse “al clima, a la comida y a la cultura”. Muchas cosas diferentes. “Fue bastante fuerte. Veníamos de un país mucho más pobre y eso nos generó un impacto. Aquí había de todo, pero nosotros no teníamos nada”, confiesa, a la vez que agradece el apoyo que su familia recibió en todo momento de los miembros de la ONG Ecos do Sur. “La gente nos decía que llovía mucho, pero a nosotros nos gustó el clima porque no es muy fuerte y hay mucho verde y muchos niños”, indica.

La hija con la que se asentaron en la ciudad ya ha soplado las 5 velas y el matrimonio ha tenido un bebé en A Coruña “Un gallego”, celebra. Tanto Samarys como Ysmael tienen trabajo. “Estamos muy contentos”. Por fin, los buenos momentos. Además, toda la familia tiene la nacionalidad española. “El proceso tuvo sus dificultades porque nos pidieron muchísimos papeles y eso en Venezuela es sumamente costoso, pero lo logramos”, comenta.

Todavía no ha tenido la oportunidad de volver de visita a Venezuela, algo que le gustaría para abrazar a parte de su familia, pero está feliz de que su hermana se haya unido a su aventura. “Después de la pandemia, en el periodo en el que todavía no se podía salir, me avisaron de que mi madre había fallecido. Eso fue muy doloroso”, recuerda. Pero hizo todo lo posible para traer a su hermana, Fanny, que ahora ya es una coruñesa más, como ellos. “Estamos muy contentos”, resume.