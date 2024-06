El guiño del Dépor en O Son do Camiño

Había camisetas del Deportivo entre los asistentes a O Son do Camiño, el festival que se celebró el pasado fin de semana en Santiago con artistas como Green Day, Pet Shop Boys, J Balvin y Thirty Seconds to Mars en el cartel. Pero quizá lo que nadie esperaba es que una de esas prendas acabase en el escenario cuando estaba cantando Melendi. Era una de aquellas camisetas que el club repartió en 2020 con el lema Pódese. El cantante asturiano no dudó en cogerla y colocarla sobre una silla del escenario, dejando visible el escudo del conjunto coruñés. El detalle gustó mucho a los deportivistas que se encontraban en el Monte do Gozo disfrutando de la música. Pero Melendi también tuvo tiempo para felicitar al Real Madrid por su 15ª Champions, un partido que justo se estaba jugando durante su actuación.