Así afrontan los estudiantes de A Coruña los exámenes para ser universitarios

Sabela, Sara y Diana han pasado en el último mes más horas en la biblioteca del Centro Universitario de Riazor entre libros y apuntes que en sus casas. Mañana y tarde, desde las 9.00 hasta las 22.00 horas, de lunes a viernes e incluso algún domingo, con una pausa para comer al mediodía. A unas horas para iniciar los exámenes de la ABAU, estas tres estudiantes del Bachillerato de Artes del instituto de Adormideras de A Coruña admiten que, aunque sienten nervios, esperan el momento de iniciar las pruebas de acceso a la universidad “mejor de lo esperado”.

Laura y Ana, de Maristas, en una pausa de su estudio. / Iago López

Otras estudiantes coruñesas, Laura y Ana, de Maristas-Cristo Rey, que llevan semanas preparando los exámenes en la misma biblioteca, reconocen que “lo que impone” es “el hecho de hacer la ABAU” porque del resultado que obtengan “dependerá el futuro” de su formación académica, y creen que se sentirán “más tranquilas según pasen los exámenes”.

Esa calma tensa —o tensión tranquila— se advierte en sus palabras cuando descansan de su tiempo de estudio. “Creo que el mayor miedo llegará al empezar, al primer examen. Tengo claro que después me voy a relajar más”, confía Sabela, que reconoce que “con las lenguas” va “peor”. “Mi hermana me ha recomendado que no me estrese y que planifique cómo estudiar las materias y cómo contestar las preguntas, porque si no me organizo me haré un lío después. Y mis padres, que no hicieron la ABAU, me dicen que me relaje. En ello estoy”, cuenta esperanzada Sara. Su compañera Diana admite que le tiene “respeto” al inglés, al diseño y a los fundamentos del arte. “No me siento estresada, pero sí tengo miedo a quedarme en blanco, aunque he de decir que lo estoy llevando mejor de lo que pensaba”. Las tres esperaban ayer “dormir bien”, quizá “con un poco de tila”, pero se sentían animadas después de un mes entero estudiando juntas en la biblioteca de Riazor.

En el mismo lugar han hecho muchas horas juntas Laura Sanjurjo y Ana Lage, que confiesan que lo han pasado mejor “durante el curso que ahora”. Una se ha decantado por la rama biosanitaria, otra por la de ciencias sociales. “Nos preocupan más las materias específicas que las generales, porque cuentan más”, coinciden las amigas del colegio Maristas. Una cruza los dedos para que le salga bien la prueba de Biología; la otra, la de Matemáticas. “Creemos que el nivel del examen será como el de los que tuvimos el curso”, prevén.

Hasta las dos de la madrugada ha estado abierta esta biblioteca desde hace un mes. “A última hora se quedan unas quince o veinte personas”, cuenta la recepcionista. El tiempo que haya falta para afrontar los exámenes que decantarán la carrera universitaria que escojan.

Un total de 3.700 estudiantes realizarán desde hoy hasta el jueves 6 las pruebas de la Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU) en diferentes centros de la Universidade da Coruña. Estarán habilitados cinco centros: en el campus de Elviña, será la ETS de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos (Comisión Delegada número 7); la facultad de Informática (Comisión 8); y la de Economía y Empresa (Comisión 10); en el campus de A Zapateira, los habrá en la Escola Universitaria de Arquitectura Técnica (Comisión 11) y la facultad de Filología (Comisión Delegada 12).

