El resto del comité de limpieza rechaza el paro del STL: “Siempre se monta follón y eso cansa a los vecinos de A Coruña"

El Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), mayoritario en la concesionaria de limpieza viaria, ha amenazado con una huelga que empezaría en los días previos a San Juan y seguiría durante el verano “de manera indefinida e intermitente” por supuestos incumplimientos del contrato de la empresa, así como perjuicios a la plantilla como despidos injustificados, sobrecarga de trabajo y falta de seguridad. Pero los dos miembros del comité que no pertenecen a STL se desligan del paro.

Para Carlos Castro, integrante del comité de empresa y de la CIG, el sindicato mayoritario “no consultó a nadie” antes de realizar el anuncio, y si bien “los problemas existen”, considera que “no es el momento” de ir a la huelga. “Todos los años se monta follón en San Juan, en el verano, Navidades”, afirma, y esto cansa a los vecinos. Además, afirma que STL ha “permitido” que los problemas existiesen durante años: “Nosotros protestamos a la empresa y ni caso”. Este diario intentó contactar con la compañía, A Coruña Limpieza, pero no obtuvo respuesta. La alcaldesa, Inés Rey, afirmó este lunes que la huelga “es una cuestión entre la empresa y los trabajadores”, pero que exigirá a esta que “se cumplan los condicionantes que aparecen en el pliego”. Si no, prometió, el Concello “tomará las medidas oportunas”.

Para Castro, la huelga tiene que ver con “intereses” de STL, y puede deberse, considera, a que su secretario general, Miguel Ángel Sánchez, pueda tener que declarar próximamente en el juzgado. Contra Sánchez y otros miembros del sindicato se sigue una causa judicial, en la que se los acusa de cobrar supuestas mordidas por trabajar en concesionarias municipales y conseguir contratos con estas a través de lo que la Policía Nacional llama “trama criminal”.

Sánchez es trabajador de la concesionaria de recogida de basuras, Prezero, en la que el STL es mayoritario y, de hecho, la única central presente en el comité de empresa. En A Coruña Limpieza, el único miembro del comité aparte de Castro que no pertenece al STL es José Manuel Pazos, que fue miembro del sindicato y presidente de los representantes de los trabajadores hasta que dimitió hace unos meses tras la investigación judicial. Se lo acusa de un delito de fraude a la Seguridad Social, aunque no pesan sobre él otros cargos imputados a miembros de la supuesta trama como estafa.

Pazos coincide con el representante de la CIG en que el anuncio de huelga “no está consensuado” y en que es “una decisión unilateral” de STL por incumplimientos que “vienen ocurriendo desde hace más de diez años”. “No entiendo el motivo, como no sea conseguir algo propio: a nadie de la plantilla le cuadra, si es un tema del secretario general, o no, no lo sé”, aclara. Al igual que Castro, señala que el sindicato está “yendo por las casetas” de los trabajadores para promocionar el paro, pero cree que “la gran mayoría de la gente no quiere secundar esta huelga” y que “si no se ha ido por el convenio, no vamos a ir por problemas que denunciando se solucionarían”. También apunta a que, desde el inicio de la investigación judicial, la empresa trata a STL “como cualquier otra central sindical, lo justo por ley”.

A la espera de un informe

Según fuentes judiciales, la causa del STL “continúa instruyéndose”. El juzgado está ahora “pendiente de recibir un informe policial sobre la documentación intervenida” para continuar con las pesquisas.

Fuentes sindicales consultadas para este diario que el STL ha pedido a trabajadores del turno de noche de Prezero que participen en una concentración ante los juzgados si Sánchez tiene que declarar, pero otras fuentes de trabajadores de la concesionaria no han corroborado que fuese así.

Suscríbete para seguir leyendo