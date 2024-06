La donación sube un 50% en Galicia y dispara los trasplantes en A Coruña: 134 hasta mayo

La solidaridad de los gallegos parece no tocar techo. En lo que va de año, los donantes de órganos se incrementaron un 50% en Galicia, un aumento que disparó un 25% la actividad trasplantadora en el Hospital Universitario de A Coruña (Chuac), entre enero y mayo. “El año pasado, nuestro hospital sumó 257 trasplantes de órganos sólidos, quedándose a solo cuatro de nuestro récord anual y, en lo que va de 2024, las cosas están yendo demasiado bien. La actividad está siendo brutal”, resalta el doctor Fernando Mosteiro Pereira, médico intensivista y coordinador del Trasplantes del Chuac, quien detalla que “mayo se cerró con 134 trasplantes” en el centro de As Xubias, “frente a los 107” contabilizados “en el mismo periodo” del ejercicio anterior, lo que se traduce en casi uno cada día.

“Si siguiésemos esta proporción, a final de año, probablemente, estaríamos por encima de los 300 trasplantes de órganos sólidos. No sé si se mantendrá este ritmo, porque está siendo frenético. Además, no es algo programado. Cierto es que, por desgracia, fallece gente a lo largo de todo el año, no obstante,en estos últimos cinco meses, la cifra de donantes en Galicia se ha incrementado un 50%. Llevamos 66 donantes en la comunidad, 17 en el Chuac. Y, la mayor parte de los trasplantes que hacemos en nuestro hospital, son de órganos procedentes de donantes de nuestra comunidad (aunque también los realizamos con órganos provenientes de otras autonomías), de ahí este importante aumento de nuestra actividad trasplantadora”, subraya el doctor Mosteiro, quien reivindica que “sin familias que dicen ‘sí’ a la donación, incluso sin los donantes en vida, nada de esto sería posible”.

20 años como líder mundial en donación

“Nada de lo que hacemos, de toda esta actividad trasplantadora, se podría llevar a cabo si la gente no fuese solidaria y no permitiese la donación de órganos de sus familiares. Incluso, sin los donantes en vida. Sin esa generosidad, todo lo demás no es viable ni factible”, destaca el coordinador de Trasplantes del Chuac, quien aprovecha la conmemoración, hoy, del Día nacional del donante de órganos y tejidos, para incidir: “Se habla mucho de los órganos artificiales, de los xenotrasplantes, de otras cosas... Sin embargo, a día de hoy, la única realidad es que si no tenemos un donante, es decir, una persona que ha fallecido y cuyos familiares autorizan la extracción de sus órganos para ser trasplantados a otros, no podemos realizar esa actividad. Por tanto, hoy es un día para agradecer esa generosidad, y para recordar que España es el primer país en cifras de donación, desde hace más de veinte años. Está claro que los españoles, y por supuesto también los gallegos, somos los más solidarios del mundo”.

El doctor Fernando Mosteiro, en el Hospital Universitario de A Coruña (Chuac). / Víctor Echave

“Si esto se mantiene (no hay por qué prever que no pueda ser así), seguramente este año sea excepcional en cuanto a cifras de trasplante y donación" Fernando Mosteiro — Médico intensivista y coordinador de Trasplantes del Chuac

Hace hincapié el doctor Mosteiro, en este punto, en que la actividad trasplantadora del Chuac, en lo que va de año, “está siendo brutal”. “Si esto se mantiene (no hay por qué prever que no pueda ser así), seguramente este año sea excepcional en cuanto a cifras de trasplante y donación. Todo dependerá de que haya gente que fallezca y pueda ser donante, y de que esas personas y sus familias autoricen la extracción. De nada sirve que, a partir de ahora, se mantenga la cifra de posibles donantes pero las familias comiencen a decir ‘no’ a la donación, porque eso hará que, al final, disminuya la actividad trasplantadora”, reitera el coordinador de Trasplantes del Chuac, quien considera que “lo más importante” —más allá de registrar la voluntad de donar en un documento de instrucciones previas, “con valor legal” y que “prima ese derecho por encima de todo”— es “que nuestra familia sepa cuál es nuestra opinión” sobre la donación.

La "importancia" de "hablar del tema"

“Poner el tema encima de la mesa, y comentarlo. Nosotros realizamos charlas sobre la donación y el trasplante en colegios e institutos, y yo a los chavales siempre les insisto en lo mismo: ‘Oye chicos, cuando lleguéis a casa, hablad con vuestros padres sobre esta cuestión, para ver qué opinan ellos al respecto de la donación y el trasplante, y qué opináis vosotros. Ese conocimiento hace que las tasas de negativas familiares a donar —que en Galicia, tradicionalmente, eran más altas que la media nacional—, hayan disminuido mucho. Hablar del tema hace que, llegado el momento, la familia tenga claro cómo proceder”, reivindica.

“Los españoles somos los más solidarios, y los más afortunados también de serlo” “Hoy es un día para agradecer, reivindicar y recordar a la población que hoy podemos estar en un lado de la balanza, pero mañana podemos estar en el otro; que hoy nos pueden estar comunicando que un familiar ha fallecido, y nos pueden estar comentando la posibilidad de la donación de sus órganos y, en un periodo corto de tiempo, podemos estar en la otra parte, es decir, necesitando un trasplante y suplicando que, por favor, alguien diga ‘sí’ a ese acto generoso y solidario de la donación. Hay que ser conscientes de esto”, destaca el doctor Fernando Mosteiro Pereira, médico intensivista y coordinador del Trasplantes del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), quien insiste en que “los españoles somos los más solidarios, y los más afortunados de ser tan solidarios”. “Cualquier ciudadano de este país tiene más opciones de ser trasplantado que cualquier otro ciudadano del mundo. Viviendo donde vivimos, con una sanidad universal, accesible y gratuita para todos, cualquier persona que tenga un incidente y precise un trasplante, podrá someterse a esa intervención en un corto plazo de tiempo y con las mayores garantías (porque el sistema sanitario público español es de los mejores, en ese sentido), de una manera gratuita y, además, con más posibilidades que en cualquier otro país del mundo. Esto tiene que reforzarnos a la hora de decir ‘sí’ a la donación, si es que se nos plantea esa posibilidad”, reitera.

Suscríbete para seguir leyendo