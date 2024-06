Festa dos Porcos: música en galego en Labañou

Oito grupos de música en galego se darán cita este venres e sábado na praza da Tolerancia, en Labañou, dentro dos do festival de música en galego Aquí tamén se fala e a Festa dos Porcos. O primeiro, que comezará ás 17.00 horas do venres, está organizado polo instituto Rafael Dieste, do barrio, e celebrará unha primeira edición na que actuarán Grande Amore, Boyanka Kostova, Lontreira e Leria. A iniciativa xorde dunha campaña de dinamización lingüística protagonizada polos alumnos, que levou o lema que dá nome ao festival a milleiros de establecementos comerciais.

A Festa dos Porcos é un festexo recuperado en 2019 para recuperar unha romaría popular que se celebrou ata a década de 1960 do século pasado, e saca o nome das cochiqueiras que había na zona de Labañou e San Roque de Fóra. Comezará ás 12.00 horas en sesión vermú, coa actuación de Os Viqueiras, un grupo de música folk tradicional de Ordes con máis de trinta anos de traxectoria. Unha hora despois, os asistente poderán gozar da música e o humor do disco ambulante de Lili Cleta.

Pola tarde se organizarán xogos tradicionais para os rapaces, e ás 18.00 horas comezará o espectáculo de clown e circo Sempre Arriba. En torno ás 20.00 horas lerá o pregón a decana do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, Belén Regueira, nacida e criada en Labañou, con décadas de experiencia na CRTVG e unha das caras visibles do movemento Defende A Galega.

Tras o pregón actuará o grupo coruñés de cantareiros Maghúa, e, sobre as 21.30 horas, collerá o relevo Habelas Hainas, un “grupo de mulleres que apostan por músicas de raíz galega dende olladas feministas e sociais e pura enerxía”. Xa ás 22.30 horas porá o broche da celebración un concerto de Banda Xangai, con importantes nomes do movemento bravú. A formación está liderada por Xurxo Souto, de Os Diplomáticos de Monte Alto, e contra entre os seus integrantes con membros de Os Papaqueixos ou O Jarbanzo Negro.