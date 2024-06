El Estado negocia con el Concello de A Coruña legalizar el futuro edificio de la Sareb cerca de A Pasaxe

La primera obra nueva de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en A Coruña, un edificio de 95 viviendas, está proyectado en una parcela de la calle Pedro Fernández, en las proximidades del puente de A Pasaxe y en el lado izquierdo de la AC-11, en sentido salida de la ciudad, a la altura aproximada de la iglesia de Santa Gema. Con la urbanización de la finca ya aprobada, el Ministerio de Transportes emitió un informe señalando que el proyecto incumplía la normativa vigente, y que los pisos no se podrían ocupar si no se corregían deficiencias. Pero, según indican fuentes de la cartera ministerial a este diario, “ en la actualidad se está trabajando, en coordinación con el Concello de A Coruña, para buscar soluciones que permitan compatibilizar la urbanización del ámbito con el necesario cumplimiento de la ley”.

El Ayuntamiento ya había adelantado que buscaba una solución negociada con el Estado, si bien, en paralelo, llevó al Ejecutivo central ante la Audiencia Nacional para defender el proyecto de urbanización, autorizado por el Concello. La explicación, de acuerdo con la versión municipal, es que pidió a Transportes un informe sobre el proyecto cuando lo estaba tramitando, en junio de 2022, y, aunque este debía haber respondido en tres meses, no emitió el documento, desfavorable, hasta noviembre de 2023, nueve meses después de que se aprobase la urbanización. La oposición del Ministerio al proyecto es por tanto, para el Concello, “extemporánea”.

El informe del Ministerio indica que uno de los accesos proyectados para dar acceso a la parcela, que surge del ramal de salida de la AC-12, que viene de Oleiros, hasta la AC-11, “incumple la normativa vigente”. Esta vía se encuentra en un tramo de concentración de accidentes, y el Estado considera que provoca una “afección negativa a la seguridad viaria”. Para el Ministerio, habría que reordenar los accesos y estudiar redigir el tráfico hacia la futura urbanización “a través del nuevo viario interno hacia la calle Pedro Fernández y el enlace con la avenida de Pedralonga”.

Otra de las reservas es que el proyecto ocupa terreno público, una superficie de 22,5 metros por la que los promotores tendrían que pagar una “indemnización”. Además, indica el Ministerio, el proyecto no garantiza el aislamiento acústico de la carretera, por lo que los promotores tendrían que ejecutar los medios “que resulten necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa de ruido vigente”. Estas protecciones, indica el Ministerio, pueden llegar a ocupar terreno público si se considera justificado.

Prohibición de ocupación

Hasta que las medidas de aislamiento acústico no estén “ejecutadas y operativas”, indica el Estado, el Ayuntamiento no podrá dar “licencias de primera ocupación o actividad” en las construcciones. En otras palabras, si el edificio se llegase a construir con el plan actual, las personas que comprasen una vivienda no podrían entrar a vivir, y los inquilinos de los locales comerciales no podrían empezar a trabajar en ellos.

El Ministerio incluyó otras consideraciones en su informe negativo sobre el proyecto de urbanización, si bien con carácter menor. Reclama que las infraestructuras de servicios se coloquen fuera de los terrenos viarios y pide a los promotores que justifiquen mejor la capacidad de la red de pluviales que han proyectado. Además, reclama que se aseguren de que la iluminación de la nueva promoción no deslumbre a los conductores. Si no se corrigen estos puntos, indica el Estado, su evaluación seguirá siendo “desfavorable”.

Suscríbete para seguir leyendo