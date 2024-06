El Superior rechaza que el Estado pague “daños morales” por negar a un coruñés el plus de maternidad

Hasta 2021, el Estado concedía en casos de jubilación un complemento por maternidad que beneficiaba con carácter general a las mujeres que hubiesen tenido hijos, aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó en 2019 que resultaba discriminatorio para los hombres que estuviesen en esa misma situación. En base a esa sentencia, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de refrendar que un coruñés que se jubiló en 2019 tiene derecho a cobrar el complemento, pero rechaza, en contra del juzgado original, que el Estado le deba pagar una indemnización de 400 euros por “daños morales derivados de la vulneración de su derecho fundamental a la igualdad” al negárselo inicialmente. Según argumenta, el hombre no pidió el dinero en su demanda original, aunque podría reclamarlo en un proceso adicional.

Según refleja el fallo del Superior, el hombre es padre de tres hijos, y a su esposa se le reconoció un complemento de maternidad que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no le concedió a él. El afectado demandó a esta institución y el juzgado de lo Social nº 4 de A Coruña le dio la razón, reconociéndole un “complemento por maternidad” de un 10% por encima de la cuantía inicial de su pensión, siempre que no rebase los límites máximos. El INSS, según esta sentencia, debía pagarle “los aumentos, mejoras o revalorizaciones que sean pertinentes”, así como una indemnización por los daños morales causados por haber violado “su derecho fundamental a la igualdad”.

El Estado llevó el asunto al Superior, alegando que en la sentencia había una “incongruencia” porque la indemnización por daño moral no se había incluido entre las peticiones de la demanda. Así, razona la representación legal de la Seguridad Social, la condena le causa una “grave indefensión”, puesto que no pudo defenderse contra la indemnización “al no alegarse ni en la demanda ni el juicio”. El Superior le da la razón, señalando que “ya se trate de daño moral o de otro tipo de daños o perjuicios”, es necesaria su “previa petición de la parte actora”, o sea, el demandante.

Sin embargo, no cierra la posibilidad a que el hombre pudiese obtener finalmente una indemnización, si bien no en este proceso judicial. Según indica el Superior, el coruñés tiene derecho a “efectuar la reclamación que tenga por conveniente sobre tal extremo”.

Bono para ambos padres

El INSS también alegaba que, tras la sentencia de 2019 de la justicia europea, el Estado hizo una “reforma legal” en 2021, el “plazo más breve posible”, para modificar el complemento por maternidad. A esto añade que el hombre no tendría derecho al complemento porque este “ya se percibe por la madre o progenitora de los hijos del demandante”.

Pero en este caso el Superior falla en favor del coruñés, citando una sentencia del Supremo del año pasado. De acuerdo con esta sala, “el reconocimiento de uno de los progenitores del derecho a permitir el complemento de maternidad por aportación demográfica no debe impedir que el otro progenitor también lo perciba si reúne los requisitos legales”. El Superior indica que restringir el beneficio a un solo progenitor va en contra de la “contemplación igualitaria” de la norma, y que es un derecho del trabajador no ser discriminado por sus “circunstancias familiares o personales”.

