“Cada año intentamos hacer que el festival sea mejor, más grande y más de la ciudad”

Mudhoney, Baiuca, Carlangas y Los Cubatas y Bala son las primeras confirmaciones del Noites do Porto, festival que se celebra del 23 al 29 de septiembre en A Coruña. Esta cuarta edición sigue apostando por estilos diferentes para públicos muy diversos. Su director y promotor, Héctor César, analiza el festival, su evolución y sus objetivos.

Lo que empezó siendo un festival en el puerto llega ya a salas y bares. ¿Ese era el objetivo?

Sí, esa es la idea, que los conciertos no solo sean en el escenario principal del puerto sino que se vayan expandiendo también a diferentes espacios de la ciudad. Y no solo las salas, sino también los bares musicales.

¿Esa es la novedad de esta edición?

Efectivamente. Yo creo que la novedad está en las salas y en los bares. Es cierto que el año pasado ya hubo conciertos en salas, pero este año ampliamos. Además, aparecen los bares por primera vez. Ahí llevaremos a DJs de la escena alternativa y de la escena musical más novedosa. El objetivo es que sea gente que nunca haya pasado por aquí y que abarque diferentes escenas musicales, que no solo haya un único estilo. También buscamos nutrir las programaciones de estos bares.

Lo curioso en el caso de las salas es que se programa en algunas míticas, como Jazz Filloa, y en otras más nuevas como la INN.

Sí, de lo que se trata un poco es de que Noites de Porto forme parte de la escena musical coruñesa. A diferencia de otros festivales, nosotros lo que pretendemos es estar muy unidos a los programadores de aquí, a los dueños de esos locales que han apostado por que la música sea parte importante de su esencia y esto, lógicamente, incluye tantos salas de toda la vida que llevan aquí muchísimos años, como es el Playa Club o el Filloa e incluso la Mardi Gras y Garufa, pero también otras salas que son más actuales, como la INN. Yo creo que podemos decir que en toda Galicia, incluso en el norte, exceptuando a lo mejor el País Vasco, A Coruña es la ciudad con más salas que se encuentran en el mejor momento.

¿Esto va a servir de impulso para que el festival se convierta en un referente o ya lo es?

Nosotros no nos fijamos objetivos de ser referentes o de ser el festival más grande o mejor, eso al final lo va diciendo el público y también los medios. Nosotros lo que intentamos es hacerlo mejor cada año, hacerlo más grande, hacerlo más de la ciudad, que tenga ese espíritu local con el que nació el festival y ese espíritu diferencial con las cosas que traemos. Si eso nos lleva a que se nos sitúe dentro de los festivales principales del norte de España o incluso de toda España, pues encantados.

Noites do Porto no solo crece en espacios, también en días. ¿Es esa otra muestra del éxito?

Sí. Creo que ahora mismo podemos decir que Noites de Porto es el festival más extenso tanto en días como en espacios que utiliza y el número de artistas. El festival está creciendo, pero no solo gracias a nosotros, también a las ayudas tanto privadas como públicas. Nuestra idea es seguir creciendo y seguir contando con la gente que nos ha apoyado desde el principio, tanto los patrocinadores privados como las instituciones, desde el Ayuntamiento, la Xunta, la Diputación y el Puerto para que cada año podamos seguir incorporando novedades.

Ya se ha desvelado parte del cartel: desde Mudhoney a Baiuca. ¿Es importante esa apuesta por lo internacional y lo nacional?

Tanto por lo internacional como por lo nacional e incluso por lo local. Hace unos días anunciábamos la presentación del disco de Bala, que es una de las bandas principales de la escena coruñesa. Además, la primera banda femenina del cartel, dentro del que habrá bastantes más. Y sí, el objetivo es ir combinando diferentes estilos musicales y la escena local, internacional y nacional.

¿Cómo de complicado es programar con la celebración de tantos festivales?

Más allá de que es un momento muy complicado de contratación, además de que los costes se han disparado, el principal objetivo de Noites do Porto es siempre diferenciarse de lo que hace el resto. No porque el resto lo haga mal, pero sí porque nosotros intentamos que lo nuestro tenga algún punto de diferenciación: la presentación de un disco, bandas exclusivas como Mudhoney, encuentros especiales como en el caso de Baiuca y Carlangas... Esto es lo que hace que Noites do Porto tenga esa singularidad. Vamos a seguir trabajando en esa línea.

Son conciertos para un público muy heterogéneo. ¿Hay espacio para todos?

Correcto. Si miras hacia atrás, al resto de carteles de Noites do Porto, verás que ha habido un poco de todo. Este año volverá a ser lo mismo. Trabajamos con públicos que pueden moverse entre los 45 y 60 años y también entre los 18 y 30. La idea es seguir en esa línea. Que en las salas haya lo que normalmente programan, jazz y música negra en el Filloa o indie y rock and roll en la INN.

Suscríbete para seguir leyendo