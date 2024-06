Acampa mira a la crisis de Gaza desde A Coruña: “No se me ocurre un escenario peor”

La crisis humanitaria de Gaza, sometida a ataques directos y bombardeos de las fuerzas armadas israelíes tras los atentados de Hamás del 7 de octubre, centra la edición de este año del Encuentro Internacional Acampa por la Paz, que abrió este viernes en los Jardines de Méndez Núñez. Las instalaciones incluyen una recreación de un campo de refugiados gazatí, y tanto el director de Cooperación Internacional de Save the Children, Vicente Raimundo, como la enfermera de Médicos sin Fronteras Ruth Conde denunciaron la situación del enclave palestino en una charla moderada por el periodista Juan de Sola. En palabras de Raimundo, antes del 7 de octubre “nacer en Gaza era nacer sin futuro”, y hoy “es estar viviendo a las puertas de la muerte constantemente y haberlo perdido todo. No se me ocurre un escenario peor”.

Varela denunció que este viernes había 2.000 camiones parados en la frontera egipcia que no pueden acceder al enclave para llevar ayuda, e indicó que las intervenciones israelíes han supuesto la muerte de centenares de sanitarios. “Es aterrador que se esté saltando a la torera el derecho internacional”, denunció la miembro de Médicos sin Fronteras, al tiempo que añadió que “esto pueda sentar un precedente para futuras guerras” y destacó la sensación de “inseguridad” de los profesionales.

Raimundo indicó que no hay “precedentes” de un conflicto armado contemporáneo en el que se hayan producido más ataques a trabajadores humanitarios, y que “atacar al que ayuda disminuye la ayuda”. El problema, puntualizó, no solo se produce en Gaza, y el viernes “un compañero nuestro” fue detenido en Yemen, junto con personal de otras ONGs y Naciones Unidas. “La intensidad con la que sucede y la impunidad van a más”, resumió.

La charla se centraba en la infancia vulnerable, y Varela se preguntó “qué han hecho estos niños” de Gaza para recibir el castigo. “No han hecho absolutamente nada malo”, insistió, indicando que la infancia no tiene “acceso a una escuela” porque “el 70% de la infraestructura tanto sanitaria como civil ha sido destruida”. También acusó a Israel de no respetar las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia, que advirtió de “riesgo de genocidio” y afirmó que “los Estados que están apoyando a Israel son cómplices política y moralmente de la mortalidad masiva de la población civil”. En esta incluyó tanto defunciones directas por los ataques como las causadas por la falta de asistencia sanitaria. “Si tuviéramos el acceso que debemos tener bajo el derecho internacional estaríamos salvando miles de vidas”, añadió Raimundo.

El programa de este viernes incluyó conciertos de Belém Tajes, Kreze e intérpretes de música ucraniana tradicional. Radio Acampa organizó entrevistas, al tiempo que Célia Regina ofreció el taller Diferencia entre persona inmigrante, refugiada, desplazada o acogida. También hubo juegos sobre rutas migratorias y un obrador sobre la no violencia, impartido por Mundo sen Guerras e Sen Violencia.

La jornada comenzó con una visita guiada a estudiantes sobre la recreación de un campamento en Gaza, donde los jóvenes reflexionaron sobre la tragedia, con la ayuda de una guía, mientras se detenían a observar un vehículo destrozado, colchones, enseres rotos, recipientes, cubiertos y espacios precarios destinados al aseo o la atención médica.

Fin de semana

En la charla de este sábado sobre infancia refugiada, también a las 19.30, participarán la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la directora ejecutiva de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos. Por la mañana habrá talleres para niños y lectura de piezas literarias, y a las 12.00 horas se proyectará el documental M, sobre menores no acompañados. A las 11.30 habrá una visita guiada la exposición Más fuerte que el estigma, de Marta Moreiras, y a las 17.00 Nos están apagando de Bruno Thevenin.

A las 16.45 horas se proyecta el corto Aunque es de noche, y a las 18.00 el periodista Txema Santana, presenta Una foto, una historia. También habrá juegos, música ucraniana y visitas guiadas al campamento. El domingo por la mañana, cuentacuentos, música, entrega de premios y un acto de rechazo por la infancia asesinada en Palestina y otras guerras.

