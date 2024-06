La historia de dos extranjeros fascinados por La Flor del Jamón

El americano Andrew Finkelman y la francesa Lola Sounigo coincidieron en la universidad en Connecticut hace cuatro años y, desde entonces, no se han vuelto a separar. Ella estudió Antropología, él Sociología y Literatura y Cultura Hispánica. Llegó una pandemia que lo puso todo patas arriba y les hizo cambiar el chip. Hicieron las maletas y se instalaron en A Coruña, la que ahora es su casa. Aquí se sintieron fascinados por las tiendas especializadas, en concreto por La Flor del Jamón, un negocio sobre el que han desarrollado un proyecto documental, pero también adoran su “ritmo de vida más lento” —comparado con Nueva York— y la “presencia de ancianos en el espacio público”. El proyecto O Novo Normal de Javi Quiroga relata la historia de ambos en Instagram. Fue quien les ayudó a dar el paso adelante para que sus ideas fuesen una realidad.

“Envié un mensaje a O Novo Normal para pedir una reunión, hablar sobre este proyecto y asegurarnos de ser lo más respetuosos posible. A partir de ahí creció una fuerte mentoría y amistad con Javi, que nos acompañó a la jamonería y nos animó a seguir nuestro instinto”, cuenta Lola, a la que le aterraba “la falta de experiencia en filmación y edición”. Pero lo lograron. Ya han publicado su reportaje sobre este templo del jamón.

Pero, ¿en qué momento se sintieron fascinados por este local del número 12 de la calle Cordelería? Lola ya había trabajado en investigación de mercado, “haciendo etnografías e informes de tendencias sobre el comportamiento de los consumidores”, desvela. Así que cuando llegó a A Coruña empezó a fijarse en los pequeños establecimientos. “Nos llamaron la atención las tiendas especializadas. En Estados Unidos sueles ir a una tienda grande para comprar cualquier cosa, desde ropa de cama hasta cervezas”, explica. Como ambos son judíos, en un primer momento les impresionó ver este espacio lleno de patas de cerdo colgando del techo. “Andrew come cerdo y yo no. Pero empecé a fascinarme con pasar tiempo en las jamonerías. Lugares en los que técnicamente me siento incómoda. Algo que no estoy acostumbrada a comer y que se considera un pecado. Pero cuanto más tiempo pasábamos en La Flor, más cómodos nos sentíamos”, asegura Lola.

Andrew detalla que todo surgió un día que fue a almorzar a este establecimiento. “Es bastante interesante estéticamente y puede ser confuso al principio, porque puedes comprar tu carne para la semana pero también puedes tomar un café con leche y un bocadillo allí”, indica Finkelman, que consiguió en la ciudad un trabajo dando clases de inglés.

Decidieron coger cámara y grabadora e iniciar “un proyecto sobre La Flor del Jamón”. “Nuestro deseo es capturar estos temas para poder entender las diferencias, pero también para expresar un profundo aprecio por este nuevo lugar que estamos descubriendo”, confiesan los dos, que encontraron en Javi Quiroga, de O Novo Normal, el puente para llegar hasta los propietarios de la jamonería. “Si no hubiera sido por su aliento, su seguimiento y su interés, no estamos seguros de que hubiéramos terminado el proyecto”, reconocen.

Finkelman y Sounigo quisieron “hacer un retrato de la ciudad a través de La Flor del Jamón”, por donde pasan, dicen, “jóvenes, ancianos, ricos y pobres”. Y lo consiguieron. También investigaron “un poco sobre la historia del jamón en España”. “Queríamos entender por qué España es uno de los únicos lugares del mundo donde el cerdo es tan visible”, comenta la pareja, que ya ha publicado su película. Ahora quieren conocer la opinión del público.

